Тагильские спасатели помогли женщине, запертой в квартире со сломанной ногой

Накануне диспетчеру МБУ «Центра защиты населения» поступил вызов от сотрудников скорой медицинской помощи. Как выяснилось, ранее в СМП позвонила женщина, которая получила травму при падении с подоконника. Пострадавшая пыталась открыть форточку, но не удержалась и упала, повредив ногу. А поскольку входная дверь была закрыта, медики не смогли попасть в квартиру.

Спасатели проникли в помещение через окно с помощью трёхколенной лестницы и открыли дверь. Осмотрев женщину, медики поставили диагноз — перелом ноги, поставили обезболивающий укол и наложили шину. Спасатели переложили пострадавшую на мягкие носилки и транспортировали в автомобиль скорой помощи.