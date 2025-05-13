В Нижнем Тагиле продавец-консультант продавал и персональные данные клиентов

Житель Нижнего Тагила Эдуард работал в салоне сотовой связи и искал дополнительные источники дохода. Однажды в Telegram он получил рассылку с предложением подработать. Новые работодатели попросили выпустить на имя жительницы Москвы виртуальную SIM-карту и приостановить SMS-рассылку по реальной симке.

За свои услуги тагильчанин получил вознаграждение 20 тысяч рублей. Отметим, Эдуард не был сотрудником оператора связи, а доступ к базе имел в рамках профессиональных обязанностей, так как подключал новых абонентов.

«Выйти на злоумышленника удалось благодаря бдительности потерпевшей и сотрудникам ФСБ. Женщина получила уведомление о том, что кто-то вошел в её Telegram-аккаунт с другого устройства. Злоумышленники просчитались, дама не являлась пользователем этого мессенджера и оперативно связалась с сотовым оператором. Там-то женщина и узнала, что на ее имя выпущена виртуальная SIM-карта. Потерпевшая связалась с банками и распорядилась приостановить все финансовые операции по её счетам. Это спасло финансы москвички. Дальше в дело вступили сотрудники правоохранительных органов», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Следственные органы квалифицировали деяния Эдуарда как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. По факту было возбуждено уголовное дело.

В суде Эдуард вину в совершенном преступлении полностью признал и раскаялся в содеянном. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, без проведения судебного следствия.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал тагильчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года с установлением ряда ограничений и обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.