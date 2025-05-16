В Нижнем Тагиле 18 мая пройдёт благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

В воскресенье, 18 мая, в Нижнем Тагиле пройдёт одиннадцатый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» (6+), в котором примут участие около 1500 взрослых и детей из Нижнего Тагила, Качканара, Москвы, Екатеринбурга, Верхней Салды, Лесного, Новоуральска и других населённых пунктов.

Регистрация участников начнётся в 09:00 и продлится до начала официального открытия в 10:30. Первым состоится детский забег в 11:00, в 11:25 стартует забег для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а в 12:00 — основной забег на 5 километров.

Традиционно взрослые бегуны пробегут по центру города 5 км, а дети — 1 км. В этом году вновь пройдут специальные забеги на 1 км на инвалидных колясках и на 250 метров для спортсменов с ОВЗ. Обязательным условием участия является предоставление медицинской справки-допуска, после чего каждый участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой.

Средства, собранные в ходе мероприятия, ЕВРАЗ удвоит, и они будут направлены на развитие инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями. На пожертвования прошлых лет (более 4,5 миллионов рублей) уже приобретены спортивные и уличные тренажёры, оборудованы детские и спортивные площадки, а также закуплено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в Нижнетагильской начальной школе – детском саду № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в Качканарской школе, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы.

Для гостей и участников мероприятия подготовлены развлекательные площадки: детская анимация, бокс, сумо, батут, баланс-борд и фотобудка, а также будет организована полевая кухня. Для обеспечения безопасности мероприятия у КДК «Современник» будут установлены ограждения, вход будет осуществляться через пропускные пункты.

В связи с проведением забега 18 мая с 07:00 до 15:00 будет закрыто движение на следующих участках автомобильных дорог:

1) по проспекту Ленина на участке от здания № 1 на проспекте Ленина до проспекта Мира;

2) по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

3) по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

4) по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

5) по улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

6) по улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;

7) по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Для обеспечения безопасности и освобождения участков от транспорта накануне, 17 мая с 22:00, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на указанных улицах.