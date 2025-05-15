Под Нижним Тагилом произошёл крупный ландшафтный пожар

В окрестностях Нижнего Тагила вчера произошёл масштабный ландшафтный пожар, который затронул территорию площадью около двух гектаров. Сообщение о возгорании сухой травы поступило на пульт пожарной охраны в 16:52. Огонь охватил участок возле очистных сооружений, расположенных на Салдинском шоссе. Для ликвидации пожара были направлены все силы и средства дежурных караулов МЧС. Ветер способствовал распространению огня в сторону леса.

В 18:55 пожар был взят под контроль, его удалось локализовать. Площадь возгорания составила два гектара, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО. На месте происшествия работали 8 пожарных автоцистерн и 38 сотрудников дежурных караулов. Также были задействованы Служба экологической безопасности (1 единица техники и 2 человека), муниципальная Служба спасения (1 единица техники и 3 человека) и добровольцы (1 единица техники и 3 человека).

Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.