В Нижнем Тагиле предпринимателя осудили за продажу контрафактных сигарет

Тагилстроевским районным судом было рассмотрено уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции индивидуальным предпринимателем Агаевым.

С марта по апрель 2024 года Агаев приобрёл в Екатеринбурге партию табачных изделий, которые не были маркированы акцизами. Всего обвиняемый приобрёл 13 980 пачек по сниженной закупочной цене для дальнейшей продажи в Нижнем Тагиле. Хранение продукции было организовано в гараже и магазине, который арендовал предприниматель. Незаконная деятельность Агаева была пресечена сотрудниками полиции, продукция изъята.

«Приговором суда Агаев признан виновным в незаконном обороте табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, и осуждён по п. “б” ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Судом принято во внимание, что непосредственно после задержания Агаев стал активно сотрудничать со следствием, в полном объёме признал вину, впервые привлекался к уголовной ответственности и положительно характеризуется», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и постановил уничтожить изъятую табачную продукцию общей стоимостью 1,8 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.