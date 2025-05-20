«Как жаль, что такие крутые учителя вынуждены сталкиваться с подростковой жестокостью». В школе № 100 Нижнего Тагила разгорается скандал из-за рукоприкладства педагога

Накануне, 19 мая, в общеобразовательной школе № 100 Нижнего Тагила молодой учитель труда толкнул школьника. Видеозапись момента попала в городские паблики. На кадрах видно, как учитель и ученик о чём-то спорят в коридоре учебного заведения. Позже педагог положил руку на голову мальчика и оттолкнул его.

«Это учитель труда, и он ударил парня прямо по лицу. Мы все в шоке! Изначально конфликт начался в классе: педагог придрался к детям из-за мусора. Один из учеников назвал учителя придурком за то, что учитель кинул в него стаканчик с чаем. А потом и вовсе выволок парня за шкирку из класса в коридор и начал ему угрожать и орать на него, после этого он ударил его по лицу! После происшествия учитель зашёл один в класс», — рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Получить комментарий АН «Между строк» у директора школы Дмитрия Язовских не удалось.

«Будет проведена проверка по факту инцидента с учителем и учеником. Мы уделяем особое внимание безопасности и уважению в образовательном процессе и обязательно разберёмся в этой ситуации. Все необходимые меры будут приняты, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для наших учащихся. Спасибо за ваше понимание», — сообщили в Муниципальном центре управления мэрии Нижнего Тагила.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», информация об инциденте в полицию не поступала. В настоящее время факт зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В соцсетях под этим видео тагильчане активно обсуждают ситуацию и делятся мнениями. Среди комментаторов — много родителей и учеников школы. Подавляющее большинство из них встали на сторону учителя: положительные комментарии в его адрес набрали сотни лайков.

«Это очень талантливый педагог, который пришёл работать в школу с горящими глазами. Все годы работы он оставался в школе порой до 23:00 или 00:00, чтобы, например, подарить детям праздник и украсить школу к Новому году. Этот учитель обладает невероятным терпением и тактом. Я не знаю, кем надо быть и что надо сделать, чтобы довести его до такого состояния. Руку на отсечение, что это безобразная и подлая провокация, ведь кто-то снимает исподтишка. Как жаль, что такие крутые учителя вынуждены сталкиваться с подростковой жестокостью. Нашим школам так не хватает учителей-мужчин! А сейчас ещё одного довели. А ещё этот учитель всегда помогал всем! Книги из библиотеки по классам растаскать? Пожалуйста! Починить что-нибудь? Конечно! Поздравить учителей-ветеранов? Уже сделано! За этим человеком стоит огромное количество невидимой постороннему глазу работы. И очень жаль, что подростки-провокаторы сейчас могут остаться безнаказанными, а учитель понесёт ответственность. Несправедливо!» — пишет Анастасия Гаязова.

«Родителей этого ученика нужно оштрафовать за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребёнка. Подростка исключить из школы. Пусть идёт учиться в православную гимназию. Будет познавать смирение и аскетизм. Учителя не трогать! Никого он не бил», — считает Никита Чапурин.

«Это замечательный учитель: добродушный, доброжелательный и терпеливый. Уверена, что ребёнок что-то сделал ранее, что, конечно же, не сняли. И, скорее всего, преподаватель кого-то защитил. Да и не ударил он его, а отмахнулся», — отмечает Елена Новосёлова.

«Почему у нас везде виноваты воспитатели, учителя? Если родители не воспитали уважение к педагогу, который воспитывает их чадо, то в конце концов их ожидает участь этого учителя. Что творится с нашими детьми! На улицу выходишь — просто волосы дыбом встают. Мат, пошлость, агрессивное поведение — без разницы, девочка или мальчик. И возраст от 7 лет. Это ужас. А кого воспитают эти дети?» — возмущается Марина Мартынец.

Мама подростка сообщила сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что с утра они находятся в полиции. Выяснить, сожалеют ли родители о произошедшем, паблику не удалось. В оправдание сына они также ничего не сказали. Их основная тревога связана с тем, что история получила широкий общественный резонанс и вызвала волну критики в адрес ребёнка.

«Как сообщают в управлении образования, сегодня в школе прошла процедура примирения между участниками конфликта. Родители ученика подписали соглашение о примирении (в оказании медицинской помощи мальчику необходимости не было) и отказались от претензий к учителю. Педагог, в свою очередь, извинился. Хотим подчеркнуть, что учитель имеет хорошую репутацию, и ранее подобных ситуаций не возникало. Сейчас администрация школы и полиция совместно проводят проверку по этой ситуации», — сообщили в Муниципальном центре управления мэрии Нижнего Тагила.