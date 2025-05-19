«Для меня важно, чтобы всё было не только внешне красиво, но и качественно внутри». Как стоматолог из Нижнего Тагила Наталья Трегуб стала предпринимателем и построила бизнес на «жареном» мороженом (ВИДЕО)

Компания Ice Rolls хорошо известна в Нижнем Тагиле. «Жареное» мороженое на первый взгляд кажется шуткой, но Наталья Трегуб доказала обратное — и превратила необычную идею в дело своей жизни. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы поговорили с предпринимательницей о том, как возникла идея жарить мороженое и сворачивать его в роллы, с какими трудностями пришлось столкнуться в поиске качественного сырья, как на бизнес повлияли санкции и какие планы она строит на будущее.

«Я проработала 10 лет стоматологом, но после ухода в декрет поняла, что хочу больше времени проводить со своей семьёй и что мне нужно какое-то свое дело. Вместе с мужем мы начали искать подходящую бизнес-идею и обратились за советом к знакомым, у которых уже был опыт в предпринимательстве. Один из наших друзей оказал нам большую поддержку. Мы провели анализ рынка, оценили рентабельность проекта и начали действовать. Сначала подсчитали необходимый бюджет, закупили оборудование, оформили все документы — и вышли на рынок. В январе этого года у нас был первый юбилей — год с момента запуска, и сейчас мы уже второй год активно развиваем свой бизнес», — рассказывает Наталья Трегуб.

Мороженое называется «жареным», потому что оно готовится на специальной плите, которая, в отличие от обычной, не нагревает, а сильно охлаждает до температуры минус 26 градусов. Этот процесс создаёт эффект морозилки снаружи. Сначала берётся жидкая основа, которая смешивается с начинкой, затем распределяется по плите и скручивается в рулетики. После этого мороженое украшается топпингами и посыпками. Гости могут выбрать ингредиенты по своему вкусу, а затем насладиться десертом.

«Мы долго подбирали идеальную смесь для нашего мороженого. Главным дегустатором был мой муж — он съел все неудачные порции. Хоть мороженое и было невкусным, выкидывать было жалко, поэтому он всё съедал, пока мы не нашли свой рецепт. Для нас главное — это качество. Это основной критерий в нашей работе. Да, наша продукция может стоить чуть дороже, чем у конкурентов, но мы уверены, что качество оправдывает цену. Затем мы долго подбирали начинки, которые сочетались бы с основой и хорошо скручивались в рулетики. Мы отказались от альтернативного молока, потому что в нём нет нужной жирности, и в таком варианте мороженое просто не будет скручиваться, а визуальный эффект, который нравится нашим гостям, мы хотели сохранить. Основу мороженого мы готовим на базе коровьего молока и сухой смеси, которые тщательно смешиваем в шейкере. А потом добавляем начинки. Наши основные вкусы — это Snickers, Oreo, банан и киви. Летом мы добавляем клубнику, манго и персик», — говорит Наталья.

По её словам, изначально, после закупки оборудования, они решили работать на выездных мероприятиях и заниматься кейтерингом. Это решение продиктовано тем, что на старте у них был ограниченный бюджет, а арендные ставки для розничной торговли оказались слишком высокими. При этом, если появлялась возможность временно торговать в местах с приемлемой арендой, они её использовали — например, работали в ТРЦ DEPO. Это позволяло не только получать дополнительную прибыль, но и служило живой рекламой: люди узнавали о компании, о том, что она работает в Нижнем Тагиле и может выезжать на мероприятия. На втором году работы, ситуация улучшилась: бизнес начал приносить прибыль. Кроме того, они выиграли торги на аренду места в парке Бондина и второе лето будут там работать.

«Если вставать на постоянной основе, конечно, нужно платить арендную плату. Когда ты и так в кредитах, и у тебя рассчитан бизнес-план на определённую окупаемость, любая дополнительная статья расходов, особенно аренда, резко увеличивает срок окупаемости. Плюс у меня сезонный бизнес. Зимой продавать мороженое на улице — плохая история. В лучшем случае я могу работать в парке где-то 5 месяцев в году, пока у нас относительно тепло. Это тоже влияет на расчёты. У меня гениальный муж, он всё подсчитал и сказал: “Наташа, мы не вывезем. Это просто не имеет смысла”. Поэтому мы приняли решение работать только на выездных мероприятиях. Сезонная история работает так, что ты должен заработать столько, чтобы условно жить на это весь год. Это её особенность, и её нужно учитывать. Платья покупают круглый год, а мороженое — не всегда», — делится Наталья.

Ice Rolls также проводят мастер-классы, на которых гости могут попробовать приготовить мороженое самостоятельно. Для этого команда выезжает на место с набором оборудования и необходимыми начинками — всё заранее согласовывается с клиентами. Повара помогают на каждом этапе, объясняя и направляя участников. Кроме того, гостям предлагают принести что-нибудь своё, чтобы попробовать создать авторский микс. Это делает процесс ещё более увлекательным.

«Мастер-классы получились абсолютно спонтанно. Мы снимали контент для соцсетей, пригласили детей, и всё началось с того, что я надела на девочку фартук, мы с ней попробовали скрутить роллы, и в тот момент я поняла: если шестилетний ребёнок справляется, значит, справится каждый. С этого всё и началось. Конечно, с первого раза мало у кого получается так феерично скрутить мороженные рулеты, как это делают повара. Но это очень классный опыт, гости обычно говорят, что это сложно, как вы это делаете, но когда готовишь по сто порций в день, рука набивается — это просто навык, который со временем становится естественным. Изначально мы очень долго этот навык отрабатывали дома. Когда запускаешь что-то новое, нужно продумывать массу деталей: от фартуков до того, чем занять детей в ожидании своей очереди. Это был долгий путь — с бессонными ночами, не потому, что я была в декрете, а потому что постоянно обдумывала, как модернизировать мастер-классы. Мороженое дети готовят быстро — за 7 минут, остальные пока ждут, их нужно чем-то занять. Мы придумали целую систему развлечений: например, кто построит самую высокую башню из шариков. Победитель получает призовую мороженку. Часто после мастер-класса дети просят повторить», — рассказывает предпринимательница.

В несезон команда работает на танцевальных фестивалях в ДКЖ им. Гагарина и Городском Дворце Молодёжи, а также на спортивных мероприятиях в «Металлург-Форуме». Помимо этого, их приглашают на выпускные, свадьбы, дни рождения, корпоративы, презентации и городские праздники в других городах. Команда Ice Rolls уже побывала в нескольких городах Свердловской области: Кушва, Красноуральск, Таватуй и Екатеринбург. Наталья отмечает, что у них есть доставка жареного мороженого по Нижнему Тагилу при заказе от 10 порций. Десерт привозят уже готовым, с топпингами и посыпками в отдельных соусниках, чтобы дети могли самостоятельно украшать лакомство дома.

«Мы очень любим детские дни рождения, потому что это источник энергии на весь день. Дети сами по себе энерджайзеры, и от них столько позитива идёт. Просто постоять и посмотреть, как они с восхищением наблюдают за процессом — как крутятся роллы, как готовится мороженое по их рецепту. С каким удовольствием они потом это едят! Это очень круто, в эти моменты ты сам заряжаешься от их радости. Да, физически бывает тяжело — например, отстоять 12-часовую смену. Но морально — это просто удовлетворение. Я такого не ожидала. Когда мы выезжаем на детские мероприятия, всегда берём с собой специальные подставки, чтобы дети могли встать и видеть процесс на своём уровне — чтобы мамам не приходилось держать их на руках. Мы сделали акцент на детей: начинки подбираем с учётом их вкусов. Оrео, Snickers, банан, киви — то, что они любят . Для взрослой аудитории предлагаем другой ассортимент, но алкогольные добавки — не наша история», — говорит Наталья.

У Ice Rolls есть четыре плиты и тележка, которая на постоянной основе будет размещена в парке Бондина. Бизнес они ведут вдвоём с мужем, но при необходимости привлекают помощников — студентов. На корпоративные мастер-классы в первую очередь выезжает Наталья. Муж помогает в свободное от работы время, он работает на ЕВРАЗе.

«У меня есть одно правило, которое я передаю всем ребятам: “Делаем так, как хотим, чтобы сделали тебе, твоим близким”. Это правило стопроцентно передаётся из уст в уста. То есть мы работаем всегда в перчатках, регулярно обрабатываем руки. Если что-то упало — это ни в коем случае не возвращается на плиту. После поездок по разным городам я увидела, как порой устроена розничная торговля едой на разных площадках. Как делают некоторые, мы делать не будем никогда. Это катастрофа. Я, правда, каждый раз искренне переживаю за вкус, за качество и особенно за чистоту. Для меня важно, чтобы всё было не только красиво на вид, но и качественно внутри. У нас в команде тёплая атмосфера. Все помогают друг другу. Если один повар освободился, он всегда поможет другому — потому что понимает, насколько это физически тяжёлая история, особенно в жару, когда приходится стоять на ногах по 12 часов», — делится предпринимательница.

Наталья Трегуб отмечает, что спрос на «жареное» мороженое вырос, хотя многие до сих пор удивляются, что это за продукт. По её словам, дети и подростки часто знают о нём больше взрослых — они видели его в соцсетях, а потом рассказывают родителям. Она вспоминает, что в начале было тяжело, люди относились скептически к десерту. Сейчас стало проще, так как узнаваемость увеличилась.

«С ростом цен нам пришлось адаптироваться. Мы готовим на максимально натуральных продуктах, без химии, и в первую очередь это ударило по молоку. Мы проводили дегустацию: пошли в магазин и скупили всё молоко, какое только было — и то, что может два месяца в тепле стоять, и обычное, из холодильника. Проверяли вкус, сравнивали. Нашли одно, которое нам подошло — до сих пор его берём, но оно тоже подорожало на 30 %. Сухие смеси — тоже на 30%. Это, конечно, больно. Мы были вынуждены поднять цены на розничную торговлю. Очень надеюсь, что в этом сезоне удастся удержать их на текущем уровне, но расходники продолжают дорожать. Кейтеринг пока оставили по старым ценам, но, думаю, это максимум на этот год. Всё очень быстро растёт в цене. Вот простой пример: когда мы только заходили на рынок, ложка стоила 69 копеек, сейчас — 3 рубля. А ложки раздаются легко. С ними, кстати, был прикольный момент — люди начали говорить, что из-за холода ложки ломаются. Это, конечно, не нормально — когда ешь, и пластик у тебя во рту. Стала искать качественные. Скупала разные, у меня сейчас целый шкаф ложек дома. Подходила к детям на фестивалях и спрашивала, не сломалась ли ложка. Так мы и нашли хорошие, хоть и дорогие. Очень надеюсь, что ситуация стабилизируется. Или санкции снимут, или хотя бы всё перестанет так расти в цене. Потому что иначе нам придётся снова поднимать свои цены, а это уже, скорее всего, скажется на покупательской способности», — отмечает Наталья.

Она говорит, что сегодня «жареное» мороженое есть практически в каждом городе, даже в небольших. Франшизу запускать не планирует — для этого нужен новый продукт, которого пока что нет на рынке. Ей комфортно в текущем формате, и она рада вносить что-то новое в жизнь людей.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».