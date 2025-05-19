За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле и пригороде произошло три серьёзных пожара

За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле и в Муниципальном образовании Горноуральский зарегистрировано восемь пожаров. Два пожара произошли в жилых помещениях, один — в гараже и четыре возгорания мусора в контейнерах, на открытых территориях и в мусоропроводах.

18 мая в полночь произошёл пожар в доме по проспекту Дзержинского, 77. На ликвидацию ЧП были направлены три автоцистерны и девять человек личного состава. Из задымлённых помещений спасателями выведено восемь человек, двое из которых дети. В результате возгорания повреждено домашнее имущество, пострадавших нет. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём при курении, проводится проверка.

18 мая в 00:24 пожар произошёл в посёлке Зональный. На участке по улице Лесной вспыхнула баня. На ликвидацию было направлено 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Также в тушении принимала участие добровольная пожарная дружина посёлка, в количестве пяти человек. Сгорела кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены надворных построек. Причина пожара устанавливается.

18 мая в 08:56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов ГК «Котельщик» по улице Тельмана, 1а. По предварительной информации, гараж находится в аренде. В результате ЧП сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2114, повреждено имущество внутри гаража. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Дознавателями МЧС проводится проверка, оценивается ущерб и устанавливаются обстоятельства.