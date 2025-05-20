Происшествия

В Нижнем Тагиле в ГК «Котельщик» в результате пожара погиб мужчина

20.05.2025 11:29
В Нижнем Тагиле в ГК «Котельщик» в результате пожара погиб мужчина

Стали известны подробности пожара в гаражном кооперативе «Котельщик» на Тельмана, 1а. По информации ИА «Все новости», в результате ЧП скончался мужчина. 

Напомним, 18 мая в 08:56 в одном из гаражных боксов при проведении сварочных работ произошло возгорание. Ранее в МЧС сообщалось, что, по информации очевидцев, из горящего гаража выбежал мужчина, на котором горела одежда. Он бросился в неизвестном направлении, пытаясь спастись. Свидетели ЧП вызвали скорую помощь, но реанимационные действия не помогли, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на источник. Мужчина получил ожоги 90% тела. 

 

Фото: ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО
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