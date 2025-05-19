Житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве, совершённом более 30 лет назад

Житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве (ст. 103 УК РСФСР), совершённом в Брянске более 30 лет назад.

«Вечером 10 октября 1994 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Брянской городской больнице № 2 скончался житель посёлка Большое Полпино Володарского района города Брянска, доставленный в лечебное учреждение с проникающим колотым ранением шеи и грудной клетки. На первоначальном этапе расследования доказать причастность кого-либо к совершенному преступлению не удалось», — сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

Согласно показаниям одного из свидетелей, в октябре 1994 года он на автомобиле привёз в Брянск своих знакомых — жителей Нижнего Тагила для совершения разбойных нападений. Предварительное следствие установило, что вечером 10 октября 1994 года молодые люди, распивавшие спиртное на одной из улиц посёлка Большое Полпино в Брянске, допустили оскорбления в адрес проходивших мимо тагильчан, что привело к драке, в которой один из жителей Нижнего Тагила нанёс несколько ударов ножом одному из оппонентов, от которых последний скончался в тот же день в больнице.

В настоящее время причастность нападавшего подтверждена совокупностью доказательств по уголовному делу, расследование завершено. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.