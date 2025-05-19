В Нижнем Тагиле 27 мая бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх и глава города Владислав Пинаев проведут личный приём предпринимателей

В Нижнем Тагиле 27 мая уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и глава города Владислав Пинаев проведут личный приём предпринимателей по вопросам защиты их прав и законных интересов во взаимодействии с публичными органами.

Приём пройдёт в общественной приёмной бизнес-омбудсмена в центре «Мой бизнес» по адресу:проспект Мира, 2а, с 13:00 до 14:30.

Для того чтобы попасть на приём, нужна предварительная запись по телефону: 8 (343) 312-00-55 (доб. 56). Для записи необходимо сообщить: наименование организации, фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, тему или вопрос для приёма.