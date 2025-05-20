В Нижнем Тагиле задержанный мужчина сбежал из полицейского автомобиля

Поздним апрельским вечером 2025 года в микрорайоне Алтайском Нижнего Тагила представитель местной фауны решил померяться силой с входной дверью подъезда. Дебошира заметил сотрудник полиции и предложил аборигену проехаться с ним в отделение для установления личности и выяснения обстоятельств. Мужчина сел в автомобиль, однако на одном из перекрёстков выскочил из машины и попытался скрыться.

Бдительный участковый заметил побег, задержал мужчину и доставил его в здание суда. Правонарушителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мужчине назначили наказание — административный арест на трое суток. Постановление вступило в законную силу.