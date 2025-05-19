«Уралец-ТС» на выезде упустил победу

Накануне, 18 мая, тагильский «Уралец-ТС» в Дзержинске встречался с одним из лидеров группы — ФК «Химик». Уже на 10-й минуте игрок «Уральца» Александр Дмитрюк открывает счёт. Хозяева дерзости тагильчан не оценили и ринулись в атаку. На 23-й минуте Андрей Хитяев забивает ответный мяч. Теперь уже гости поймали кураж, и через 4 минуты Александр Подбельцев вновь выводит тагильскую команду вперёд. Болельщики «Уральца-ТС» были уже готовы праздновать очередную победу, но в добавленное арбитром время на 96-й минуте «Химик» после розыгрыша штрафного сравнивает счёт. Точным ударом под перекладину отличился Артём Широков.

После пяти игр «Уралец-ТС» имеет в активе 10 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. 25 мая тагильчане дома сыграют с «Ностой».