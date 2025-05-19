Гендиректор тагильской похоронной службы «Успение» Александр Егорычев сообщил о массовых проверках его компании после жалоб конкурентов

Руководитель тагильской похоронной службы «Успение» Александр Егорычев пожаловался на давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов, которые зачастили к нему с проверками. Об этом священнослужитель рассказал Ura.ru.

«Мы столкнулись с массовыми проверками со стороны налоговой, прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, которым приходят жалобы от различных лиц, даже порой несуществующих. Последнее обвинение в наш адрес было в том, что мы проводим бесплатные похороны на якобы ранее сокрытые доходы. Это не соответствует истине. Моя цель — разработать правдивую, возможную к воспроизведению модель, которую возможно будет применить на других территориях», — заявил Александр.

О конфликте между ритуальными агентствами в Нижнем Тагиле стало известно после задержания Романа Свинохова, бывшего сотрудника полиции. Он приходится сыном Оксане Свиноховой, которая ранее занимала должность заместителя начальника полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране общественного порядка.

По версии следствия, Роман Свинохов незаконно передавал информацию об умерших сотрудникам ритуальных агентств. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Ранее Егорычев записал обращение к президенту России Владимиру Путину. В нём он заявил, что снять ролик заставила «организованная травля» его и компании.