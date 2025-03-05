Руководитель похоронной службы «Успение» в Нижнем Тагиле Александр Егорычев обратился к Владимиру Путину после внимания силовиков

В Нижнем Тагиле владелец православной похоронной компании «Успение» Александр Егорычев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, адресовав его президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Владиславу Пинаеву. В нём он заявил, что записать ролик предпринимателя заставила «организованная травля» его и компании.

«В связи с обстоятельствами травли, развёрнутой одной из ритуальных фирм города, я вынужден сделать следующее обращение. Заранее прошу меня простить за нескладность слога, за недостаточную развёрнутость некоторых соображений, за чрезмерную резкость высказываний», — отметил Егорычев.

По его мнению, он пытается «изменить устоявшийся, комфортный для некоторых» порядок работы ритуальной сферы, имея ввиду своих конкурентов, которых он называет «ритуальщиками из 90-х».

«Я никогда не считал их своими братьями и не испытываю братской любви к большинству из них, хотя как человек, получивший богословское образование, я, конечно, должен найти место для них в своем сердце. Для меня, пришедшего в 2013 году в служение, было дико увидеть, как люди идут на сверхаморальные ухищрения просто ради собственной наживы. Единственное, что я могу для них сделать — это всё больше улучшать работу своего служения, чтобы у них было меньше поводов для грехов», — говорит Егорычев.

Напомним, в конце февраля стало известно, что сотрудники управления собственной безопасности свердловского полицейского главка задержали старшего оперативного дежурного дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское» Романа Свинохова. По информации СМИ, полицейский мог быть причастен к передаче сведений о трупах ритуальным компаниям.

Задержание сотрудника МВД может быть напрямую связано с недавними обысками в похоронной службе «Успение», которая находится на улице Кирова. У силовиков накопились вопросы к директору организации Александру Егорычеву.