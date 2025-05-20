В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству мемориального комплекса «Курган Памяти»

В Нижнем Тагиле на Вагонке начались работы по благоустройству мемориального комплекса «Курган Памяти».

В ходе благоустройства, приуроченного к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, планируется укладка асфальта на тротуарах, замена асфальтобетонного покрытия на гранитное на площадке у монумента, установка четырёх новых лестничных маршей, скамеек, вазонов, урн и уличных светильников. Проект предусматривает максимальное сохранение зелёных насаждений на территории мемориала.

На данный момент уже убрана часть старого асфальта на тротуарах, демонтированы скамейки, клумбы и урны, которые впоследствии будут заменены на новые. Рабочие готовят территорию к дальнейшим работам.

Ранее глава города Владислав Пинаев сообщал, что на благоустройство мемориала в городском бюджете запланировано 56 млн рублей.

Мемориальный комплекс «Курган Памяти» был создан на Вагонке в 1995 году на месте старого кладбища, уничтоженного в 1970-х годах. Там похоронены более 25 тысяч жителей Дзержинского района — фронтовиков и тружеников тыла, узников «Тагиллага», строителей района и «Уралвагонзавода». Основателем комплекса стал почётный гражданин Нижнего Тагила Леонид Брисский.