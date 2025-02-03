В Нижнем Тагиле благоустроят мемориальный комплекс «Курган Памяти» на Вагонке. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих соцсетях.

«Планируется укладка асфальта на тротуарах, замена асфальтобетонного покрытия на гранитное на площадке у монумента, установка четырех новых лестничных маршей, скамеек, вазонов, урн и уличных светильников. Проект предусматривает максимальное сохранение зеленых насаждений на территории мемориала», — написал глава города.

Благоустройство приурочили к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На эти работы в бюджете города заложено около 56 млн рублей.

Также Владислав Пинаев напомнил, что к юбилею Победы в течение последних нескольких лет были приведены в порядок все памятники, посвящённые защитникам Отечества. В настоящее время работа продолжается в сельских населённых пунктах.

Мемориальный комплекс «Курган Памяти» был создан на Вагонке в 1995 году на месте старого кладбища, уничтоженного в 1970-х годах. Там похоронены более 25 тыс жителей Вагонки — фронтовиков и тружеников тыла, узников «Тагиллага», строителей района и «Уралвагонзавода». Основателем комплекса стал почётный гражданин Нижнего Тагила Леонид Брисский.

Фото: соцсети Владислава Пинаева