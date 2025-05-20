Военный суд отправил уроженца Нижнего Тагила в колонию на восемь лет за попытку теракта на железной дороге

Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург) приговорил 20-летнего жителя Нижнего Тагила Арсения Климина к восьми годам колонии за подготовку терактов на железнодорожных объектах в Свердловской области. По информации «Коммерсанта», двум подельникам тагильчанина: 20-летнему Данилу Елисееву из Красноуфимска и 21-летнему Никите Сухорукову из Екатеринбурга суд назначил по 7 лет колонии.

По версии следствия, первым в террористическую деятельность был вовлечён Арсений Климин, которого в 2023 году через Telegram завербовал участник одной из террористических организаций. Он предложил ему за деньги совершать поджоги и другие преступления террористической направленности.

Молодой человек согласился и вступил с украинским куратором в переписку, имея, по данным участников расследования, «положительное отношение к идеологии насилия». Позже Арсений Климин привлёк к совершению преступлений своего приятеля Данила Елисеева, а тот — ранее знакомого ему Никиту Сухорукова. Последний согласился, «желая улучшить свое финансовое положение любым противоправным способом». В задачу тройки фигурантов входило исполнение указаний куратора. Сообщники должны были приобрести необходимые средства для совершения терактов, снимать поджоги релейных шкафов на видео и отправлять ролики для публикации в СМИ «с целью создания социальной напряженности», «внушения чувства страха».

Согласно обвинительному заключению, группа отличалась «сплоченностью» и «устойчивостью», её деятельность была «рассчитана на длительное время» и направлена на «неограниченное количество преступлений террористического характера». Следствие установило, что в период с 1 июня по 29 августа 2023 года Климин получил от куратора указание совершить поджоги железнодорожных объектов: в частности, трёх релейных шкафов, расположенных вблизи перегона Путевка—Лечебный, трёх релейных шкафов на перегоне Путевка—Исток, одного релейного шкафа вблизи перегона Аппаратная—Березит, трёх релейных шкафов на перегоне Шувакиш—Гипсовая.

Для совершения поджогов вечером 31 августа 2023 года Никита Сухоруков приехал на собственном Peugeot к объектам, где планировались теракты, сфотографировал их и отправил фото Арсению Климину, который переправил их куратору.

4 сентября 2023 года Никита Сухоруков взял в гараже молоток, газовый ключ, необходимый для вскрытия релейных шкафов, а также спиртосодержащие жидкости, необходимые для поджогов. Однако преступный умысел сообщники до конца довести не смогли, так как были задержаны 5 сентября.

19 мая Центральный окружной военный суд признал молодых людей виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт организованной группой). Первые четыре года наказания фигуранты проведут в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима. Отметим, что во время прений гособвинение запрашивало для Арсения Климина четырнадцать с половиной лет, а для двух других фигурантов — по двенадцать с половиной лет заключения, что практически в два раза больше назначенных сроков.

В последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, если бы у него была возможность, он был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО».

Тагильчанин заявил, что действовал в интересах Родины, и рассказал, что с друзьями создал команду, которая «сливала» информацию (очевидно, правоохранителям) данные активистов, поддерживающих украинский режим, и «портила жизнь спецслужбам Украины».

По версии Арсения, они участвовали в срыве благотворительных концертов для ВСУ и переводили средства в поддержку российской армии. По словам Климина, он планировал внедриться в доверие к кураторам и узнавать информацию о готовящихся терактах, обнаружить заказчиков, тем самым предотвращая преступления. Для этого необходимо было «жечь шкафчики», и Климин согласился, решив, что «меняет меньшее на большее».

В последнем слове Никита Сухоруков сообщил, что «тянул время» и не планировал поджигать шкафы. По его словам, он добровольно отказался от совершения преступления и не имел умысла на правонарушение, а также никогда не придерживался идеологии насилия. Его подельник Данил Елисеев уверял, что хотел помочь другу заработать денег и не знал, что это дело «связано с Украиной», — пишет «КоммерсантЪ».