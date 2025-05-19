В этот день, 19 мая 2012 года. Путин предложил Холманских стать полпредом в УрФО, половина Нижнего Тагила без горячей воды, тагильские туристы-водники покорили опасную реку Тентек в Казахстане

Накануне Владимир Путин предложил председателю совета Свердловского регионального отделения общественно-политического движения «В защиту человека труда», начальнику цеха № 130 УВЗ Игорю Холманских занять пост полпреда главы государства в Уральском федеральном округе. Весь день областные СМИ, лидеры политических партий и общественных объединений обсуждали эту новость на фоне информации о пикетах и митингах против кадровых решений президента, прошедших в Екатеринбурге. Всего в протестных акциях приняли участие около 600 человек, включая более 100 приезжих из других городов Свердловской области. Вечером стало известно, что Игорь Холманских принял предложение президента.

Третьи сутки половина Нижнего Тагила вынуждена обходиться без горячей воды, потому что из-за долгов муниципалитета АО «Уралсевергаз» прекратило подачу газа в городские котельные. Отсутствие горячей воды в квартирах тагильчан привело к дефициту водонагревателей. В ряде крупных магазинов бытовой техники Нижнего Тагила отмечают, что за последние три дня спрос на водонагреватели вырос почти вдвое. Одинаково популярны два вида водонагревателей — проточные и накопительные. В среднем один водонагреватель стоил тогда около 7000 рублей.

В Нижнем Тагиле снова активизировались мошенники, которые под видом работников коммунальных служб убеждают горожан установить новые электросчётчики за 2000 рублей. Мошенники собирают у граждан деньги, выписывают липовые расписки, обговаривают день и время установки счётчика, после чего исчезают. В ряде случаев мошенники предъявляют поддельные документы работников сферы ЖКХ. Три подобных случая произошли в Дзержинском районе. Также жулики прошлись по улице Красноармейской, где их жертвами стали двое пенсионеров. Всего же с начала месяца от действий мошенников, предлагавших замену электросчётчиков, пострадали 17 тагильчан.

Восемь туристов-водников из Нижнего Тагила и Екатеринбурга покорили одну из самых сложных и опасных рек на территории СНГ. 11 дней понадобилось команде спортсменов, чтобы на двух катамаранах пройти реку Тентек, которая протекает в районе Джунгарского Алатау в Казахстане. По современной классификации этот маршрут принадлежит к VI, самой высокой категории сложности. Покорить Тентек задумал ещё два года назад заслуженный путешественник России, инструктор нижнетагильского клуба туристов «Азимут» Сергей Безроднов.

Дмитрий Кужильный