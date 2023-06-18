Комсомольскому скверу в Нижнем Тагиле исполняется 98 лет  

Сегодня, 18 июня, Комсомольскому скверу, который, без сомнения, знаком каждому тагильчанину, исполняется 98 лет. Почти юбилей. За это время сквер не раз видоизменялся и внешне, и внутренне, но во все времена оставался одним из любимых мест отдыха горожан.

Начиналась история сквера вскоре после окончания на Урале Гражданской войны, когда депутаты городского совета стали поднимать вопрос о судьбе Базарной площади, превратившейся из центра розничной и оптовой торговли в нагромождение закрытых лавок и лабазов, среди которых высились кучи мусора. Опустела Базарная площадь не просто так. Введённая после Октябрьской революции продразвёрстка изъяла из погребов крестьян излишки урожая, и возить в город на базар стало нечего. Большинство купцов и кустарей свернули свою деятельность и отправились на восток с отступающими частями белых. Прекратили деятельность и владельцы мелочных лавок, которые закупались у купцов-оптовиков. Перестали возить на рынок свои товары гуртовики, торговцы рыбой и дровами. Огромная территория Базарной площади оказалась почти пустой. И даже после того, как Советская Россия свернула с ухабистой колеи военного коммунизма на рельсы НЭПа — новой экономической политики, принятой 15 марта 1921 года X съездом РКП(б), — число граждан, занимающихся торговлей на Базарной площади, ощутимо не увеличилось.



Вид на Базарную площадь с колокольни Входо-Иерусалимского собора

(фото неизв. автора, 1916-1919 гг. / общ. достояние)



Впервые предложили ликвидировать Базарную площадь тагильские комсомольцы. Во вторую годовщину Октября они обратились к депутатам горсовета с предложением очистить площадь, а на освободившемся месте проводить общегородские собрания и митинги. Исполком горсовета нашёл предложение здравым, однако в то время город не имел возможности его реализовать. Решение вопроса отложили на год, затем ещё на два.

За ликвидацию Базарной площади выступали и силовики — тагильские милиционеры и чекисты. В начале 1920-х годов криминогенная обстановка в Нижнем Тагиле обострилась до предела. Ежедневно тагильский отдел НКВД регистрировал по 10–15 имущественных преступлений, в том числе краж, грабежей, мошенничества. Одним из рассадников преступности считалась Базарная площадь.

В 1923-м тагильские комсомольцы изменили концепцию: очистить Базарную площадь от лабазов, а на освободившемся месте разбить сквер. Все работы по благоустройству сквера, начиная с расчистки площади и заканчивая высадкой саженцев, комсомолия брала на себя. В Нижнем Тагиле в то время озеленение улиц не проводилось вообще, за что исполком горсовета неоднократно подвергался критике со стороны областных властей. Видимо, по этой причине депутаты дружно поддержали инициативу комсомольцев. Автором проекта был один из комсомольских активистов Лев Рудый — младший сын известного уральского селекционера Кузьмы Осиповича Рудого. План сквера он составил совместно со старшим братом, а саженцы для будущего сквера пообещал выделить из своего питомника отец.



Лев Кузьмич Рудый (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/510.jpg)



Позднее, уже работая в должности директора Горзеленхоза, Лев Кузьмич вспоминал: «Разговаривая с друзьями, я часто слышал, как было бы здорово, если бы в нашем городе появился сквер или парк, где могла бы отдыхать молодёжь. На одном из заседаний актива я предложил высадить на месте рынка сад. За садом могли бы ухаживать комсомольцы и пионеры, а отец, я был уверен, с удовольствием помог бы нам».

Весной 1924 года на месте будущего сквера закипела работа. Комсомольские субботники проводились еженедельно, начинаясь ранним утром и заканчиваясь вечером. Территория площади от Библиотечной улицы, образованной недавно после слияния двух переулков — Балыковского и Волостного, — и до улицы Арзамасской, которую через год переименуют в Красноармейскую, к июню следующего года была засажена кустами сирени, жимолости, бузины и саженцами морозостойких плодовых деревьев, выведенных Кузьмой Рудым в его саду: яблонь, груш, боярышника и даже черноплодной рябины. 18 июня 1925 года в городской газете появилась заметка, в которой говорилось «об успешном окончании работ по благоустройству городского сада Свободы, в котором принимали участие тагильские коммунисты и их подрастающая смена — комсомольцы и пионеры».



Вид на сад Свободы (фото неизв. автора / из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/9b6/923_0_2/9b64f3c09eb099e3f9cb920e271e7232.png)



Да, первоначально знакомый всем нам сквер именовался садом Свободы по названию памятника борцам, павшим за Свободу, переделанного из монумента царю-освободителю в 1918 году. Обнесённый высоким штакетником, сад выглядел зелёным оазисом среди пыльных улиц города, воодушевляя городские власти на продолжение озеленения бывшей Базарной площади.

Своё первоначальное название сад Свободы носил до тех пор, пока там продолжал стоять одноимённый памятник. Но в 1930-х гипсовая советская символика начала осыпаться, стала разрушаться и сама статуя, венчавшая монумент, и горсовет постановил памятник снести. Убрать его попросили взрывотехников Высокогорского рудоуправления, но те заявили, что для разбора памятника достаточно бригады из пяти человек с ломами и лопатами.

Как убирали монумент, никто толком не знает, но летом 2007 года, при подготовке к установке памятника Николаю Демидову, были обнаружены обломки памятника Свободе и кучи битого кирпича, заботливо присыпанные землёй. По одной из версий, монумент разобрали за одну ночь, но все обломки вывезти не успели и попросту засыпали их строительным мусором.

Остатки памятника Свободе, найденные в 2007 г. (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//Foto-Inishev-Gennadij-Dmitrievich.-13-15-ijulja-2007-goda-2.jpg) Остатки памятника Свободе, найденные в 2007 г. (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//3_Foto-Inishev-Gennadij-Dmitrievich.-13-15-ijulja-2007-goda..-2.jpg)

В 1930-х сад Свободы не только лишился памятника, но и пережил реконструкцию. В нём появились широкие дорожки с фонтаном в месте их пересечения, парковые скульптуры, а вымерзшие яблони и ягодные кусты были заменены более морозоустойчивыми деревьями.

Тогда же он обрёл и новое название — Комсомольский сквер. Название предложили сами тагильские комсомольцы, чья штаб-квартира находилась рядом, в бывшем доходном доме купца Мотылёва. Комсомольцы не только присвоили скверу имя своей организации, но и взяли над ним шефство, раз в две недели проводя на его территории субботники по наведению чистоты.

Вид на Комсомольский сквер (фото неизв. автора / из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/366/923_0_2/36665a12391cc49487f1c2c543e5a0e5.png) Вид на Комсомольский сквер (фото неизв. автора / из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/da0/923_0_2/da0503a6a71f8ca9de3d2c9efffbc9dd.png)

Тагильская комсомолия предложила ещё одно ноу-хау, которым позднее воспользовались при строительстве Дворца культуры НТМЗ. В сквере было решено установить несколько парковых скульптур, которые заказали местной артели, но комсомольцы предложили не просто отлить из гипса типовые скульптуры, а придать их лицам черты комсомольских активистов Нижнего Тагила. Первой появилась скульптура «Девушка с мячом» с лицом комсомолки Лоры Кулагиной — бухгалтера треста столовых. Вскоре об этом узнали старшие партийные товарищи. «Как же так? — возмущались они. — А где же тагильские коммунисты? Что-то молодёжь много на себя берёт. Если уж прославлять тагильчан, то начинать надо именно с коммунистов, со старших товарищей». В общем, инициативу свернули. Но «Девушку с мячом» демонтировать не стали, и она попала на многие фотоснимки тех лет. Как и фигура русалки, украшавшая фонтан Комсомольского сквера.

Фото Самойлова — Союзфото, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//image-18.jpg) Фото Самойлова — Союзфото, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Nizhnij-Tagil.-Gorodskoj-skver.-ChB-Fotootkrytka-sojuzfoto-tirazh-5000-Sojuzfoto.-2.jpg)

К сожалению, гипсовые фигуры тех лет были недолговечны. В конце 1950-х годов русалку в фонтане демонтировали, а на её место установили Каменный Цветок, изготовленный в мастерских Уральского училища прикладных искусств.

Фонтан без русалки (фото неизв. автора, 1956 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-10.userapi.com/impg/gF_bz6D_bBsisNqEE8wrtno6aBmet7wTAyGibg/83QFAXbOzJ0.jpg) Каменный Цветок (фото М. Воробьёва и Н. Меншикова,. 1957 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-78.userapi.com/impg/84txUuhGvYy6wvs4o_38qrwvWCmI9vd-GFPxmg/KyydW_6WKuE.jpg)

Впрочем, время разрушало не только гипс, но и бетон.

В послевоенные 1940-е, к 70-летнему юбилею «отца народов», в сквере решили установить памятник Сталину. Сам памятник никакой эстетической ценности не представлял: это была обычная типовая скульптура, каких по всей стране стояли десятки, но его наличие в городе соответствовало требованиям того времени.

Для установки монумента были проведены подготовительные работы, площадку украсили цветочными вазонами, и памятник простоял более 10 лет, пока бетон, из которого он был изготовлен, не начал крошиться. В начале 1960 года комиссия горисполкома признала монумент «объектом, не представляющим художественной ценности», и через некоторое время его убрали.

Памятник Сталину (фото С. Сыромятникова, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//68-Сергей-Сыромятников-Фото-1950-х-годов.-Памятник-И.В.Сталину-сзади-него-гостиница-Северный-Урал..jpg) Вид на Комсомольский сквер (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-33.userapi.com/impg/P7SUD2D6ecZT1F31JsNWrusjO6AB1WdZvB2w_A/9th1BCmLqWk.jpg)

Комсомольский сквер был не только местом отдыха тагильчан, но и выполнял функцию торгово-развлекательного центра: на его территории были возведены павильоны, вокруг сквера и на его дорожках устраивались школьные базары, работали киоски выносной торговли. Пионеры и школьники устраивали здесь спортивные состязания и проводили открытые уроки природоведения и ботаники. Был даже период, когда в дневное время сквер становился... детским садом.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//18-Центр.-Городской-сквер.-1930-е-годы.jpg)



Сквер не раз пытались переименовать, но случилось это лишь однажды, когда в 1950-х его объединили с Пионерским сквером и присвоили название Городской сквер. Правда, длилось это недолго: несколько лет спустя скверы снова разъединили на Комсомольский и Пионерский.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»