Конкуренты Демидовых на Урале. Уктусский завод, часть 2

Демидовы долгое время не оставляли попыток заполучить Уктусский завод в своё ведение. В 1709 году Никита Демидович Антюфеев был назначен «камисаром невьянских железных заводов», то есть государственным уполномоченным по надзору за работой заводов и производству на них казённого заказа. В том же году новоиспечённый «камисар» начал донимать Сибирский приказ челобитными, в которых просил передать под его управление заводы Алапаевский, Каменский и Уктусский. Но реорганизация ведомства в 1709–1710 годах привела к тому, что Сибирский приказ прекратил существование, а уральские заводы были переданы в подчинение сибирскому губернатору князю Матвею Петровичу Гагарину. Князь Гагарин к Демидову относился крайне недоверчиво, а потому переговоры о передаче заводов свелись к тому, что Матвей Петрович предложил Никите Демидовичу «поклониться» такой огромной суммой, что тот был вынужден отступиться. Но смириться с существованием таких серьёзных конкурентов Демидовы не хотели. Вскоре, усмирённые разными способами башкиры вновь активизировались на Урале и Приуралье, в результате чего Уктусский завод подвергся их разорительным набегам. При этом мятежники не только сожгли заводские строения, но и угнали в плен работников. В 1709–1710 годах на заводах Никиты Демидовича появились мастеровые из Арамильской слободы и Уктусского завода, которых Акинфий Никитич якобы «откупил у нехристей по семи рублёв с полтиною за каждого». Понятно, что эти суммы освобождённые пленники должны были отработать.

Примерно в это же время по Уралу начинают ходить слухи, что ватаги лихих людей всё чаще и чаще совершают нападения на рудники и делянки углежогов, приписанных к казённым заводам. Нападению подверглись и жигари Уктусского завода. Управляющий завода Завьялов докладывал сибирскому губернатору: «Кабанщик Фрол Родионов признал средь татей Тимошку Васильева и брата его Петра с демидова заводу, что на Невье». Канцелярия губернатора устроила по факту происшествия розыск, который ни к чему не привёл. Допрошенный Акинфий Никитич показал, что «оныя Васильевы братья уже год как в беглых, а тому, кто укажет на них, по два рубли деньгами аль хлебом обещано».

Уктусский завод (рис. В. де Геннина, 1730 г. / общ. достояние)

В июле 1720 года в Сибирскую губернию «на Кунгур и в прочие места для осмотру рудных мест и строения заводов» Сенатом были направлены горные специалисты: горный мастер Блиер, горный мастер Патрушев и пятеро рудознатцев. Возглавлял группу капитан артиллерии Василий Никитич Татищев. Проведя несколько месяцев в Кунгуре, 30 декабря Татищев и его спутники прибыли на Уктусский завод, который было решено сделать резиденцией. Сюда же было переведено из Кунгура горное начальство, ведавшее всей металлургической промышленностью Урала и Сибири. Осмотрев завод и опросив его работников, Василий Никитич убедился в том, что завод не имеет перспектив к развитию и до крупного центра производства металла не дорастёт. Поэтому 2 января 1721 года Татищев поручил управителю Уктусского завода заняться поисками места для нового завода, выгодное расположение которого позволило бы превратить его в мощное промышленное предприятие и центр управления уральской горнозаводской промышленностью. В результате этих поисков на реке Исети было определено место для строительства завода и города, позднее получившего название Екатеринбург.

Но останавливать Уктусский завод, на что в начале рассчитывали Демидовы, Татищев не стал. Более того, он постарался укрепить завод квалифицированными специалистами, для чего на Уктус с Алапаевского завода перевёл несколько специалистов из числа пленных шведов, работавших на Урале. В 1721 году в Уктус была переведена команда драгун, которые жили по окрестным слободам. Так при заводе появился свой гарнизон.

Василий Никитич Татищев (рис. неизв. автора, XVIII в. / общ. достояние)

Разбирая бумаги прежней горной администрации, Василий Никитич наткнулся на челобитную, в которой говорилось о том, что ещё три года назад, в 1718 году, Демидовы незаконно начали копать руду на Полевском и Шиловском рудниках. Татищев начал следствие, и ход его грозил Демидовым большими неприятностями. Но в это время Василия Никитича срочно вызвали в Петербург. В апреле 1722 года царь направил на Урал нового «горного командира», бывшего начальника Олонецких заводов, генерал-майора Вильгельма де Геннина. Сопровождать его в поездке на Урал должен был Татищев. На Уктусский завод де Геннин и Татищев прибыли к началу декабря 1722 года. Состояние завода произвело на нового «горного начальника» самое неблагоприятное впечатление. Под сомнением было своевременное выполнение казенного заказа на изготовление артиллерийских орудий для русской армии. Де Геннин отправил донесение Берг-коллегии: «Понеже Уктусский и Алапаевский заводы построены весьма не в удобном месте и за умалением воды простою или прогулу бывает много, домны стоят холодные, и из оных пушки лить до будущей весны невозможно».

Демидовы вновь попытались поднять вопрос о передаче им Уктусского завода, на этот раз непосредственно через де Геннина. Но тот неожиданно возобновил розыск по старому делу о незаконной добыче руд на казённых землях. Акинфию грозили кандалы. На Урал из Тулы спешно приехал Никита Демидович, поклонился генералу соболями и двумя тысячами рублей и поклялся, что «воровства больше не допустит». Но ни взятка, ни заверения в лояльности не помогли. Кроме того, начали всплывать другие демидовские «шалости»: похищение казённых мастеровых, кражи руд с казённых рудников, укрывательство старообрядцев. Никита Демидович подключил все свои связи в Сенате, но следствие по выявленным нарушениям уже началось.

Мало того, сидя в Туле под домашним арестом, Никита Демидович узнал, что оборудование завода на Уктусе демонтируется и перевозится в Екатеринбург, заводской пруд спущен, а мастеровых переводят на другие казённые заводы. Вся многолетняя борьба за завод оказалась бессмысленной и обернулась большими убытками. По мнению ряда историков, только на взятки государевым служащим и сенаторам у Демидовых ушло около 12 тысяч рублей серебром (для тех лет это была колоссальная сумма).

В марте 1724 года де Геннин распорядился начать строительство передельного завода в четырёх верстах от старого Уктусского завода. Строительство продолжалось немногим более года. Новый завод назвали в честь цесаревны Елизаветы. О характере и количестве строений нового завода к середине 1730-х годов позволяет судить «Описание уральских и сибирских заводов», которое составил сам В. И. де Геннин: «Плотина чрез Уктус реку бревенчатая, в клети рубленые набито землею, а в длину оная и с валом земляным 145 сажен и 2 аршина, а в ширину 16 сажен 1 аршин. При ней два двора, забранные в стойках тёсом, один перед вешняком, другой пред ларем, и один ларь з двумя колодцами. Молотовая фабрика бревенчатая, покрыта тесом, с шестью кожухами, в ней 4 горна большие да 1 колотушечной горн. Подле фабрики сарай для клажи чугуна. Пробная изба для пробы железа. Расхожая кузница для ковки и починки заводских инструментов, да 4 анбара, в которых железо и другие припасы».

План Верхне-Уктусского завода цесаревны Елизаветы (рис. В. И. де Геннина, 1730 г. / общ. достояние)

Однако дни нового завода были сочтены. Причиной тому стала хроническая нехватка лесов в окрестностях, как для строительных нужд, так и используемых для получения угля. Начиная с 1740 года завод начинает снижать выработку, и к 1750 году производства были окончательно остановлены.

Следствие о «демидовских шалостях» Сенатом было приостановлено. Царь Пётр и его соратники прекрасно понимали, что таких эффективных управленцев для освоения рудных богатств Урала, как Демидовы, в стране крайне мало, а империи требовалось всё больше и больше металла. После смерти Никиты Демидовича в 1725 году «розыск» и вовсе прекратился. Оказалось, что большая часть эпизодов «татьбы и заворуйства» со стороны Демидовых не имеет весомых доказательств, а доказанные противоправные действия совершены по незнанию или недоразумению. Демидовым выписали несколько штрафов и почти сразу же завалили казёнными заказами.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Кафенгауз Б. Б. «История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв.: Опыт исследования по уральской металлургии». Т. 1. М.; Л., 1949.

— Кашинцев Д. «История металлургии Урала». Т. 1. М., 1939.

— Курлаев Е. А. «Открытие горы Магнитной на реке Тагил». Екб, 2000.

— Курлаев Е. А. «Строительство заводов на Урале в 1699–1700 гг». Екб, 2007.

— Очерки истории культуры и быта старого Невьянска (под ред. В. И. Байдина). Екб, 2001.

— И. Н. Юркин «Демидовы: Столетие побед», сер. ЖЗЛ, изд. Молодая Гвардия, 2012 г. ISBN 978-5-235-03573-7