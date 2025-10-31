В Нижнетагильскую епархию назначен новый епископ — пятый за 14 лет её существования

На Нижнетагильскую кафедру назначен новый епископ, им стал игумен Мелитон (Зыбин), который был наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Священный Синод Русской Православной Церкви избрал игумена Мелитона (Зыбина) епископом Нижнетагильским и Невьянским. Монастырь святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме прощается с прекрасным наместником. А Нижний Тагил уже ждёт своего архиерея!» — написал митрополит.

Новый архиерей уже пятый глава Нижнетагильской епархии за всё время её существования. Первым епископом на созданной тагильской кафедре стал владыка Иннокентий (Яковлев), который возглавлял епархию с 19 августа 2011 года до 14 мая 2018 года. Вторым был нынешний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), он руководил кафедрой с 14 мая 2018 года по 25 августа 2020 года. Третьим епископом здесь был Алексий (Орлов) — с 25 августа 2020 года по 15 апреля 2021 года. Четвёртым — Феодосий (Чащин) — с 15 апреля 2021 года по 24 июля 2025 года.

Предыдущий епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий летом возглавил Самарскую митрополию. Временное управление епархией осуществлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.