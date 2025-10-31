В Нижнетагильскую епархию назначен новый епископ — пятый за 14 лет её существования

На Нижнетагильскую кафедру назначен новый епископ, им стал игумен Мелитон (Зыбин), который был наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Священный Синод Русской Православной Церкви избрал игумена Мелитона (Зыбина) епископом Нижнетагильским и Невьянским. Монастырь святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме прощается с прекрасным наместником. А Нижний Тагил уже ждёт своего архиерея!» — написал митрополит.
Новый архиерей уже пятый глава Нижнетагильской епархии за всё время её существования. Первым епископом на созданной тагильской кафедре стал владыка Иннокентий (Яковлев), который возглавлял епархию с 19 августа 2011 года до 14 мая 2018 года. Вторым был нынешний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), он руководил кафедрой с 14 мая 2018 года по 25 августа 2020 года. Третьим епископом здесь был Алексий (Орлов) — с 25 августа 2020 года по 15 апреля 2021 года. Четвёртым — Феодосий (Чащин) — с 15 апреля 2021 года по 24 июля 2025 года.
Предыдущий епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий летом возглавил Самарскую митрополию. Временное управление епархией осуществлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Епископ Мелитон родился 1 июля 1978 года и стал послушником мужского монастыря во имя Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге в 1998 году. В 2018 году был пострижен в монахи с именем Мелитон. Через год стал исполняющим обязанности наместника мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, позднее был назначен руководителем спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии. В сан игумена возведён 12 января 2023 года.