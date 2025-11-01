В Нижнем Тагиле в центре реабилитации диких животных появятся новый вольер и стационар для птиц

В Нижнем Тагиле центр реабилитации диких животных «Солнечная птица» выиграл грант Президентского фонда природы. Грант суммой чуть более 740 тысяч рублей планируется потратить на работы по расширению — завершение строительства тёплого зимнего вольера, обустройство зоны карантина, а также создание собственного пространства для эколекций и встреч с гостями центра.

«Сейчас нам приходится ездить с лекциями. Это занимает много времени, а тут люди смогут приходить к нам и видеть нашу работу, знакомиться с нашей деятельностью. Люди смогут понять, насколько это непростая задача — не только рассказывать о природе и принимать животных, но ещё их вылечить, оказать им необходимую помощь и ухаживать за ними. Такой вот бытовой труд мало кто замечает, но на самом деле это самый адский труд», — поделилась руководитель реабилитационного центра Юлия Жеребцова с ТК «Телекон».

В новый зимний вольер, строительство которого началось за счёт средств муниципального гранта и который совсем недавно был старой металлической теплицей, заселятся коршуны, совы, чайки и другие пернатые, среди которых и недавно спасённая тагильчанами утка, которая из-за травмы крыла осталась на одном из водоёмов города после отлёта стаи. Сейчас ей предстоит лечение и дальнейшая жизнь под опекой специалистов.

«Когда озеро начнёт замерзать, и если люди не будут её регулярно кормить, она погибнет, поэтому лучше ей находиться под опекой знающих людей. Сейчас она чувствует себя отлично и, как я понимаю, ждёт от нас хлеба, но она не дождётся. В природе они едят зелень, зёрнышки, водоросли, могут даже съесть лягушку или рыбку, но не хлеб», — говорит руководитель центра.

Одновременно со строительством тёплого вольера достраивается карантинный корпус, где будут содержаться новоприбывшие животные. По ветеринарным требованиям стационар и зону карантина необходимо разделять. Сейчас в центре реабилитации содержится около 60 птиц, часть из которых готовится к возвращению в дикую природы.

«Новый вольер нам очень сильно нужен, потому что есть животные, которые зиму не переживут. Если начало зимы и температуру около -10 градусов они ещё могут выдержать, то уже -20 градусов для них будут смертельны», — рассказала Юлия Жеребцова.