Население уменьшится, зарплаты вырастут. Мэрия Нижнего Тагила опубликовала прогноз социально-экономического развития города на ближайшие годы

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2026 год и плановый период 2027–2028 годы».

По данным статистики, средняя заработная плата сотрудников организаций (включая крупные и средние предприятия города) в 2024 году составила 79 610 рублей. Ожидается, что к 2025 году она увеличится до 87 173 рублей, а к 2028 году достигнет 114 032 рублей.

Среднедушевые денежные доходы в 2024 году составили 40 тысяч рублей. К 2028 году они прогнозируются на уровне 57,5 тысячи рублей.

По данным Свердловскстата, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Нижнего Тагила составила 330 773 человека, что на 2406 человек меньше, чем годом ранее (на 1 января 2024 года — 333 179 человек). Фактическая численность населения оказалась выше прогнозной на 454 человека (прогноз на 1 января 2025 года — 330 319 человек).

«Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, в 2024 году смертность превысила рождаемость на 2 483 человека. В 2024 году в городе родилось 2 463 младенца, умерло 4 946 человек. Миграционный прирост по итогам 2024 года составил 77 человек (прибыло 3 773, выбыло – 3 696 человек)», — говорится в документе.

В прогнозируемом периоде 2026–2028 годов ожидается продолжение естественной убыли населения. Основные причины — снижение рождаемости из-за вступления в детородный возраст поколения 90-х годов XX века, родившегося в период демографического спада. К 2028 году численность населения составит 323 683 человека.

В 2024 году число учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены, сократилось на 185 человек по сравнению с 2023 годом (в 2023 году — 4939 человек, в 2024 году — 4754 человека). Это выше прогнозной оценки на 136 человек (прогноз на 2024 год — 4618 человек). К 2028 году количество учащихся во вторую смену ожидается на уровне 3800 человек благодаря строительству новой школы на 1200 мест в микрорайоне «Александровский».

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2024 году составила 10,2 единицы на 10 тысяч человек, что на 0,1 единицы меньше, чем в 2023 году.

В 2025 году этот показатель увеличится на 1,1 единицы и составит 11,3 единицы. В рамках программы «Развитие здравоохранения Свердловской области» в 2026–2028 годах планируется рост обеспеченности врачами: 2026 год — 12,8 единицы, 2027 год — 14 единиц, 2028 год — 15,5 единицы.