«Не допустить забвения уроков истории». Денис Паслер осудил политические репрессии и призвал не повторять ошибок прошлого

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днём памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

По словам губернатора, период политических репрессий — одна из самых мрачных и трагических страниц в истории нашей страны. Жертвами политических репрессий стали миллионы советских граждан, десятки тысяч уральцев: военнослужащие, писатели, инженеры, учёные, врачи, учителя, священнослужители. Ложным обвинениям и жестоким преследованиям подверглись все категории профессий, национальностей, религий и возрастов. Самому юному осуждённому из Свердловска едва исполнилось 15 лет. Самому пожилому — 80. Вместе с репрессированными страдали их дети, матери и жены — родственники так называемых «врагов народа». Сосланные в лагеря и тюрьмы, они потеряли все самое важное и ценное в жизни: право на достоинство, личную неприкосновенность, защиту чести и доброго имени.

«Сегодня наш общий долг — не допустить забвения уроков истории. Только сообща, плечом к плечу, мы сможем уберечь Россию от повторения роковых ошибок прошлого, обеспечить стране сильное, суверенное будущее», — сказал Денис Паслер.

По традиции на мемориале «Маски скорби: Европа — Азия», построенном на месте массового захоронения жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта недалеко от Екатеринбурга, 30 октября собираются люди, чтобы возложить цветы и помянуть погибших.

«Именно такие мероприятия помогают не забывать о самых тяжёлых моментах прошлого, передавать из поколения в поколение правду о страшных событиях тех лет, которую мы должны хранить так же крепко, как память о величайших победах и достижениях нации», — подчеркнул губернатор.

Напомним, один из первых на Урале лагерей для политзаключённых появился в Нижнем Тагиле ещё в 1919 году, но памятника жертвам репрессий в городе нет до сих пор.