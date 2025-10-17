Тагильский weekend, топ-6: экскурсия по Старому Демидовскому заводу, тайны романа Стивена Кинга, «Демидов Фест 2025», мастер-класс от стилиста и киноквиз

О том, чем заняться 18 и 19 октября

В последнее время россияне разделились на два лагеря — одни жалуются на зарплаты, другие — на цены. Ну а мы подготовили для вас перечень мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города в предстоящие выходные.

Индустриальный лекторий «Инженерное искусство. Век XXI» (12+)

18 октября в 11:00

в Эко-индустриальном технопарке «Старый Демидовский завод»

Тагильчан ждёт ретроспективная экскурсия с погружением в историю этой территории и обсуждением её будущего. Посетители смогут пройти от заводской плотины до «Необитаемого острова». А затем зайти в здание заводской конторы и узнать об инженерных смыслах, которые вкладываются в развитие территории Старого Демидовского завода через призму современных технологий. Необходима предварительная регистрация.

Обсуждение романа Стивена Кинга «Институт» (16+)

18 октября в 15:00

в Центральной городской библиотеке (аудитория 104)

Центральная городская библиотека приглашает на встречу любителей острых ощущений и захватывающих сюжетов! Участников ждут мрачные тайны и психологические лабиринты романа Стивена Кинга «Институт» (16+). Что скрывается за стенами этого таинственного места? Какие силы управляют юными героями? И как Стивен Кинг снова умудрился заставить читателей переживать за каждого персонажа? Интересно вместе разобраться во всём этом и не только! Приходите поделиться своими теориями, любимыми сценами и, конечно же, задать самые каверзные вопросы. Даже если вы ещё не дочитали, но очень хотите узнать, что там происходит, — присоединяйтесь! Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.

Квиз «КМС: кино, мультфильмы и сериалы» (18+)

18 октября в 16:00

в Библиотеке № 6, улица Басова, 8

Знаете разницу между Феллини и Тарковским, безошибочно узнаёте киноадаптации, а также можете назвать всех актёров, которых озвучивал Сергей Бурунов? Тогда эта игра для вас! Участников ждут вопросы разной степени сложности: от классики Голливуда до советских шедевров и анимационных лент, возможность продемонстрировать своё знание цитат, режиссёров, сюжетов и жанров мирового кино, а также шанс пообщаться с единомышленниками и завести полезные знакомства среди любителей КМС. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.

«Демидов Фест 2025» (0+)

18 октября с 12:00 до 19:00

в посёлке Черноисточинск, Кирова 2а

В Черноисточинске состоится большой фестиваль. В программе: открытие памятника Акинфию Демидову, театрализованный показ мод «Урал. Версия», стим-панк бал, мастер-классы и многое другое.

Мастер-класс от стилиста и музыкальный вечер (0+)

18 октября с 17:00 до 19:00

в ТРЦ Depo

С 17:00 до 18:00 тагильский стилист Маша Новак проведёт мастер-класс «Создай свой стиль с нуля». С 18:00 до 19:00 состоится музыкальный вечер, на котором споёт Анастасия Candy.

Игры с аниматором для детей (0+)

18 и 19 октября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 18 октября маленьких гостей ждёт анимация для детей «Три кота» и бумажное шоу, а 19 октября — Tik Tok Party и коробка-сюрприз.