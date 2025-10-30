Тагильчанка собирается судиться с медцентром «Академический» из-за неудачно выполненной процедуры 

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин, который рассказал, что его жена получила травму уха после обычной процедуры по удалению серной пробки в одном из частных медицинских центров Нижнего Тагила.

По словам мужчины, 14 августа этого года его 38-летняя супруга обратилась в медицинский центр «Академический» на улице Пархоменко, так как почувствовала заложенность в левом ухе и решила, что у неё образовалась серная пробка. Такое уже случалось ранее, поэтому женщина сразу записалась на приём к ближайшему свободному оториноларингологу.

Специалист подтвердил наличие серной пробки и предложил процедуру по её удалению, перед которой пациентка подписала информированное согласие о возможных последствиях проведения процедуры, таких как головокружение и кровотечение. Однако перед этим женщина уточнила, насколько часто возникают такие осложнения, и врач заверил её, что никаких последствий не будет.

Во время проведения процедуры врач сначала использовал перекись водорода, а затем шприц Жане (шприц большого объёма). После первой струи слух восстановился, но после повторной снова пропал, и пациентка почувствовала сильную боль. По её словам, врач несколько раз надавил шприцем в слуховой проход, после чего появилось кровотечение. При этом не была произведена обработка уха и не установлена турунда.

«Я увидела в руках доктора шприц Жане с острым наконечником, который он наполнил водой и стал заливать струю мне в слуховой проход левого уха. В этот момент у меня сразу же появился слух. Но доктор неизвестно для какой цели повторил процедуру, отчего у меня слух сразу же пропал. Доктор продолжил манипуляцию. После чего он сообщил мне, что пробка вышла, можно вставать. Я возмутилась тому, что я должна идти, но при этом всё ещё ничего не слышу. Тогда доктор зачем-то с силой стал бить мне в слуховой проход шприцем с острым концом, отчего мне стало очень больно. Я сразу же сказала об этом доктору, и он убрал шприц Жане, попросив потрясти головой. Когда я это сделала, слух стал появляться, но остроты не было. Никаких турунд, в том числе с антисептиком, после манипуляции, несмотря на кровь из слухового прохода, доктор в ухо не поставил, рану не обработал», — написала женщина в досудебной претензии в адрес медицинского центра (имеется в распоряжении редакции).

Несмотря на слова врача о том, что процедура проведена верно, боль не утихла, и на следующий день женщина обратилась в городскую поликлинику № 3. Там врач обнаружил, что пробка была удалена не полностью, а слуховой проход травмирован, и назначил в качестве лечения турунды с мазью и приём витаминов. Поскольку пострадавшая не могла осуществлять лечение самостоятельно, она обратилась в одну из частных клиник Екатеринбурга, где ей повторно диагностировали травму слухового прохода, а также выявили гематому в слуховом проходе.

«Ухо болело, боль меня беспокоила, также мне было неизвестно, что с состоянием моего уха. Я постоянно боялась, что слух не вернётся ко мне из-за причинённой травмы. Я боялась воспаления слухового прохода, думала о том, что мне предстоит длительное лечение. Из-за боли я не могла вести привычный образ жизни, заниматься привычными делами. На фоне этого у меня появился стресс и подавленность. Я думала, что слух в левом ухе пропадёт навсегда, и я останусь инвалидом на всю жизнь, и очень этого боялась», — говорится в досудебной претензии.

По мнению тагильчанки, при удалении мягкой серной пробки недопустимо использование травмирующего ухо шприца Жане с острым наконечником, а соответственно, медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, в результате чего ей был нанесён моральный вред.

По словам женщины, после процедуры она несколько недель испытывала дискомфорт и боль в ухе, ощущение хлюпанья и звон, не могла спать по ночам и боялась потери слуха. В досудебной претензии женщина также указала, что понесла расходы на поездки, анализы, лекарства и приёмы врачей на общую сумму почти 10 тысяч рублей, которые она требует компенсировать. Кроме того, она требует вернуть средства за приём в медицинском центре и выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

«Претензию отправили, и буквально через три дня жене позвонила женщина, представилась главврачом и предложила компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Жена сказала , что у нас только на расходы ушло около 10 тысяч рублей, и отказалась. И получается, на этом разговор закончился. А примерно через девять дней мы получили письмо с ответом на претензию, в котором нам сообщили, что они на комиссии разобрали наш случай. Врачебная комиссия определила, что врач поставил правильный диагноз и правильно назначил способ лечения, а используемый способ лечения не мог привести к последствиям, описанным в претензии. Комиссия не выявила нарушений при оказании медицинской услуги», — рассказал АН «Между строк» муж пациентки.

Директор медицинского центра «Академический» Рита Альберхайте отказалась комментировать ситуацию АН «Между строк», ссылаясь на соблюдение врачебной тайны.

«Всё, что я думала, я изложила в заключении врачебной комиссии. Это коллегиальное решение, которое принимается несколькими врачами, в том числе врачами профильного направления. Описывается, как была оказана услуга, в соответствии с претензиями, которые были выдвинуты противоположной стороной. Разобраны все нюансы качества оказания медицинской помощи, в частности техники проведения процедуры, оформления медицинской документации и всё прочее. В остальном пациент имеет право действовать любым легитимным методом, который не противоречит его внутренним убеждениям», — заявила АН «Между строк» директор клиники.

В итоге пострадавшая сторона решила подать иск в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда, а также вернуть деньги, потраченные на лечение.