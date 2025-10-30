В этом году в оздоровительных учреждениях Нижнего Тагила отдохнули 7 683 школьника

Этим летом в тагильских оздоровительных учреждениях отдохнули 7 683 ребёнка. Об итогах оздоровительной кампании на заседании городской думы рассказал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

В этом году в Нижнем Тагиле функционировало 11 загородных оздоровительных учреждений: 5 338 детей отдохнули в 9 муниципальных загородных оздоровительных лагерях, 270 – в санаторно-оздоровительном учреждении «Сосновый бор», 1045 – в ведомственном детском оздоровительном комплексе «Баранчинские огоньки» «ЕВРАЗ НТМК», 1030 – в лагере «Пихтовые горы» Уралвагонзавода.

В рамках реализации областного проекта «Поезд здоровья» на побережье Чёрного моря отдохнули 382 ребёнка. Помимо загородного оздоровления, при 57 учреждениях образования и 13 детско-юношеских спортивных школах работали лагеря с дневным пребыванием детей, в которых в течение трёх смен отдохнули 4 784 ребёнка.

Кроме того, в период летних каникул учреждениями дополнительного образования и культуры были организованы досуговые, развлекательные программы. Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании 2025 года отдыхом охвачено 27 237 человек, запланированные целевые показатели выполнены в полном объёме.

На организацию детского отдыха в 2025 году было выделено более 230 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 131,6 млн рублей, из местного бюджета – 98,7 млн рублей. Средняя стоимость путёвки в сезонный лагерь составила 23 тысячи рублей, в круглогодичный – 24,5 тысячи рублей. Размер родительской платы, как и в прошлые годы, не превышал 20% от средней стоимости путёвки.

Как рассказали АН «Между строк» в администрации города, при подготовке загородных лагерей к летней оздоровительной кампании на капитальный ремонт, а также на приведение объектов в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства было направлено 102,8 млн рублей, в том числе 40,6 млн рублей – средства областного бюджета.