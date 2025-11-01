Свердловские зумеры хотят работать у медийных руководителей

Исследование hh.ru и FAVES Communications показало, что публичность и известность топ-менеджеров особенно важны для поколения зумеров (18-24 года). В этой возрастной группе 55% соискателей обращают внимание на личный бренд руководителя при поиске работы. Среди людей старше 55 лет этот фактор учитывают лишь 37%.

«Такая разница в отношении поколений к публичности первых лиц компаний во многом связана с насыщенностью информационной среды, в которой росли и формировались как профессионалы сотрудники 18-24 лет. Быть медийным, открытым, заметным — важный показатель успеха для зумеров, и вполне естественно, что под началом именно таких лидеров они мечтают строить свою карьеру», — комментирует Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications.

В Свердловской области 45% работников считают личность и бренд руководителя важным источником вдохновения. 30% не придают этому большого значения, а 25% затруднились ответить. Открытый и известный лидер вызывает больше доверия у соискателей, независимо от их должности.

Наибольший интерес к личному бренду CEO проявляют представители сфер «Безопасность» (56%), «Высший и средний менеджмент» (55%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (55%). Наименее важен этот фактор для сотрудников в областях «Транспорт, логистика, перевозки» (65%), «Строительство, недвижимость» (64%) и «Закупки» (63%).

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отмечает, что команды, вдохновлённые публичностью руководителя, отличаются высокой лояльностью и низкой текучестью. Развитый личный бренд лидера положительно влияет на мотивацию и результаты работы команды. Однако, если такой топ-менеджер уходит из компании, часть сотрудников может последовать за ним.

Опрошенные в Свердловской области считают, что публичность руководителя приносит компании ряд преимуществ. 49% уверены, что такой лидер привлекает выгодных партнёров, 41% — вызывает доверие клиентов, 39% — влияет на отрасль, 37% отмечают престиж и статус компании, 34% — лёгкость привлечения специалистов, а 31% — доверие инвесторов.