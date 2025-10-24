Тагильский weekend топ-6: мистические стихи, выставка кошек редчайших пород, вторая жизнь ваших джинсов и волейбол

О том, чем заняться 24 и 25 октября

Учёные изобрели очень эффективное лекарство от депрессии стоимостью один миллион долларов. Действует безотказно — получаете миллион долларов, и депрессии как не бывало. Ну а плохая погода в осенние выходные — вовсе не повод оставаться дома. Это отличное время, чтобы вырваться из привычных будней, вдохнуть прохладный воздух и подарить себе пару дней, наполненных новыми эмоциями и впечатлениями. Наша традиционная подборка самых интересных событий предстоящего уик-энда поможет вам провести время с удовольствием и пользой.

Культурная суббота (6+)

25 октября с 12:00

в Центральной библиотеке

В культурную субботу вас ждёт работа с читательским формуляром, расстановка книг по всем правилам, каталоги и поиск информации, «мозговой штурм» для книжной выставки; мастер-класс по ремонту обветшалых изданий, секреты восстановления потрепанных страниц, «госпиталь» для книг; квесты по залам с загадками и тайнами, поиск «сокровищ» в каталогах; громкие чтения сказок, показ необычных книг и истории их создания.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Корабелки» (0+)

25 октября в 18:00

в «Металлург-Форуме»

В эту субботу свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Санкт-Петербурга. Вход свободный.

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку» (12+)

25 октября в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской урал»

Дайте вторую жизнь старым джинсам! Музей приглашает на мастер-класс, где мастерица Ольга Бастрикова научит создавать стильные брошки из джинсовых лоскутков.

Выставка кошек (0+)

25 и 26 октября с 10:00 до 20:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают всех любителей кошек на уникальную выставку, где будут представлены самые разные породы — от классических плюшевых британцев до редчайших кинкалоу и ламбкин, которых в России можно встретить буквально в единичных экземплярах. Вы сможете не только познакомиться с лучшими представителями пород, но и приобрести котёнка с полным пакетом документов от заводчиков. Все животные на выставке полностью привиты, чипированы и имеют необходимые ветеринарные документы.

Мастер-класс «Баба Яга» (6+)

25 октября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает вас окунуться в сказочный мир и создать свою собственную, неповторимую лесную Бабу Ягу из природных материалов! Этот мастер-класс — не просто творческое занятие, а настоящее приключение, где каждый сможет проявить фантазию и почувствовать себя настоящим волшебником. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Вечер «Мистический Тагил» (18+)

26 октября в 19:00

в баре «Гора»

В рамках поэтического проекта «Чтец с горы» (18+) пройдёт вечер поэзии «Мистический Тагил». Здесь вы сможете услышать мистические городские истории и загадочные стихи от тагильских поэтов. Особенные гости вечера — группа «Специальная суббота» — создадут необходимую таинственную атмосферу.