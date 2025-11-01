Тагильчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей в надежде купить мощный компьютер

В отдел полиции № 17 на Вагонке обратилась тагильчанка, ставшая жертвой мошенничества в интернете.

По данным полиции, потерпевшая нашла в мессенджере сообщество, предлагающее услуги по сборке компьютеров. С ней связался мужчина, представившийся специалистом по сборке, и предложил подобрать комплектующие для нового компьютера по запросу девушки — для работы и программирования, после чего убедил перевести полную стоимость якобы для закупки деталей.

Однако после перевода средств специалист по сборке перестал отвечать, а канал в мессенджере оказался удалён.

В полиции Нижнего Тагила напоминают: не следует переводить деньги неизвестным за товары или услуги без гарантии исполнения; необходимо проверять репутацию продавцов и сохранять переписку, а также реквизиты, по которым осуществлялась оплата.