Из истории названий тагильских улиц: Первомайская — Высоковская

Нет такого тагильчанина, кто хоть раз в своей жизни не побывал на улице Первомайской. Даже те, кто в силу возраста уже не застал первомайские демонстрации, из-за которых, к слову, улица получила своё нынешнее название, наверняка бывали в «головном» книжном магазине, кинотеатре «Современник», цирке и на пристани. Как называлась эта улица до того, как была переименована в Первомайскую, помнят разве что историки и те, кто когда-то родился и жил здесь, на улице Высоковской, до 1926 года.

Почему улица носила такое название, никто толком объяснить не может. В советский период краеведы пришли к выводу, что оно связано с возвышенностью: мол, высоко стояла улица. Однако улицы 8 Марта (Банная) и все три Свердловские (Введенские) стояли ещё выше, но этот факт не отразился в их названиях.



Улица Высоковская (Первомайская) на карте города 1920 г.

(фрагмент ориг. изображения / http://retromap.ru/1419208_z12_57.908099,59.964408)



Одна из версий появления этого названия уходит своими корнями во вторую половину XVIII столетия и берёт начало в Костромской губернии, где в 1784 году бывший донской казак Григорий Иванов, принявший иноческий постриг с именем Герасим, в Рымовских лесах, на берегу речки Утрус вблизи деревеньки Высоково, основал старообрядческое поселение, которое стало именоваться Высоковским скитом. Пригодных пахотных земель вблизи скита не было, и отшельники начали зарабатывать кричным да кузнечным делом. Репутация высоковских кричных мастеров была так высока, что вскоре на них обратил внимание действительный тайный советник барон Александр Николаевич Строганов, собиравшийся приобрести в Костромской губернии участки под небольшие передельные заводы. Правда, от затеи с заводами барон в конце концов был вынужден отказаться, но связи с высоковскими насельниками у Строгановых сохранились, а кое-кто из кержаков даже поехал на Урал. В 1795 году сын Александра Николаевича, Григорий, выдавая любимую сестру Елизавету за уральского заводчика Николая Демидова, узнал, что зять пытается поднять пребывающие в упадке отцовские заводы и ищет повсюду «людишек, ведающих в железном деле толк». Он и свёл нового родственника с отшельниками Высоковского скита. Насельники, узнав, сколько собирается платить молодой Демидов «железных дел мастерам», засобирались в дорогу. Немалую роль здесь сыграло и то, что Николай Никитич, как и его предки, лояльно относился к людям «старой веры», прежде всего обращая внимание на их деловые и профессиональные качества. Так или иначе, но в первый год XIX столетия полтора десятка высоковских старообрядцев прибыли на Урал. Большинство из них были устроены на Нижнетагильский завод. Приезжим выделили по три рубля серебром на обзаведение хозяйством, наделы под покосы и пашню и срубили избы на тогдашней окраине заводского посёлка.

В 1808 году Николай Никитич Демидов писал приказчику Петру Соловьёву: «А случись ревизия какая, надлежит тебе кержаков заводских по дальним заимкам отселить, но не высоковских, коим в том годе Его Императорским Величеством Александром Павловичем большая милость вышла».

«Большая милость» объяснялась тем, что инок Герасим, «засомневавшийся в истинности пути своего», в начале XIX века принял решение об обращении к единоверию. В 1807 году отшельники Высоковского скита были приняты в православие, а сам скит вскоре был переименован в Высоковскую Успенскую пустынь. Это событие было отмечено царским указом, а Герасим удостоился аудиенции Его Императорского Величества.

В архивных документах демидовских заводов упоминаний о высоковских старообрядцах встречается мало, в основном из-за того, что в период с 1807 по 1816 год все они перешли в единоверие. Название улицы — Высоковская — на тогдашней окраине заводского посёлка, где демидовские приказчики выделили переселенцам участки земли, оставалось до 1926 года.

К концу XIX века улица Высоковская уже протянулась от берега заводского пруда, где тагильским кустарём Серебряковым были построены железоскобяные мастерские, до реки Тагил, где находилась кирпичная фабрика, снабжавшая демидовские заводы кирпичом, и традиционная для протяжённых тагильских улиц свалка.

Мастерские Серебрякова в начале улицы Первомайской (бывшей Высоковской) (фото А. Ф. Кожевникова, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2006;image) Дом в пойме реки Тагил в конце улицы Первомайской (бывшей Высоковской) (фото А. Ф. Кожевникова, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2008;image)

Население улицы формировалось от начала её основания до последнего десятилетия XIX века. Здесь жили заводские рабочие, железнодорожники, кустари, мелкие лавочники и купцы-разгильдяи («разгильдяями» в XIX веке называли купцов, исключённых за какие-то провинности или нарушения из купеческих гильдий). Многие дома на участке бывшей Высоковской от берега пруда до улицы Уральской простояли более 100 лет и исчезли с лица города только во второй половине прошлого века. А некоторые продолжают стоять здесь до сих пор.

Большой кирпичный дом № 5 принадлежал Татьяне Гавриловне Вшивцевой, которая торговала бакалейными товарами. Одна часть дома была жилой, в другой располагался магазин. Жилая часть дома находилась в эксплуатации вплоть до 90-х годов ХХ века, а само здание в 1988 году получило статус памятника архитектуры местного значения.

Дом мещанки Т. Г. Вшивцевой (фото А. Ф. Кожевникова, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0/24-Ulica-Pervomajskaja-5.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg) Дом мещанки Т. Г. Вшивцевой в 1987 г. (фото Александра Фролова / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/a/e/8/z/e8zjny6v54s0ybbfg5.jpg) Дом мещанки Т. Г. Вшивцевой в 2021 г. (фото Екатерины Кукиной / с разрешения автора)

Неподалёку от пересечения с улицей Уральской находилась земская ямщицкая станция, или, как было принято называть её тогда, ямское депо, которое содержал подрядчик Прокопий Дудин. Здесь были свой парк из нескольких повозок и 25 лошадей, кузница и ремонтная мастерская.

На этом же участке Высоковской, на её нечётной стороне, находилась усадьба № 15 (двухэтажный дом с каменным флигелем), известная как дом семьи Крыловых. В истории Нижнего Тагила братья Крыловы часто упоминаются как революционеры, большевики, заядлые охотники и… голубятники. Крепкая дружба связывала Крыловых с семьёй Бондиных.

Усадьба была построена торговцем мукой, купцом второй гильдии Пермяковым, а когда он разорился, её хозяином стал другой тагильский купец — Павел Тарасович Аксёнов. Поначалу здесь жил его сын Павел Павлович, но с началом экономического кризиса начала ХХ века дом был переделан в доходный, а затем усадьбу и вовсе выставили «к продаже». Правда, покупатели, узнав о цене, сразу теряли всякий интерес к аксёновским владениям: уж больно «высоко ломило цену» купеческое семейство. Приценивался к усадьбе и машинист пассажирских поездов Александр Феофанович Крылов, но покупка её так и осталась для него мечтой: накануне Первой мировой войны он умер. В феврале 1917-го, почуяв неладное, Аксёновы собрались уезжать из Нижнего Тагила и начали распродавать свою недвижимость по заниженной цене. Собрав все свои сбережения, взяв ссуду в правлении железной дороги, заняв денег у зажиточной родни, вдова Александра Феофановича купила этот дом и вскоре переехала туда вместе с сыновьями (Дмитрием, Анатолием и Борисом) и их семьями. Братья Крыловы тоже работали на железной дороге, состояли в подпольном кружке РСДРП, были в числе первых, кто активно участвовал в установлении новой власти в Нижнем Тагиле. После революции и изгнания белых из города Крыловы активно участвовали в партийной и общественной жизни Нижнего Тагила. В частности, они стали инициаторами создания тагильского Союза охотников и рыболовов, а в 1928 году на территории усадьбы организовали зверинец «Уголок живой природы», который был, по сути, первым зоопарком в городе. Здесь содержались зайцы, медведь, лось, косули и другие обитатели уральских лесов. Птицы в зверинце были представлены утками, тетеревами, беркутом и… павлином.



Дом Крыловых на ул. Первомайской, 15 (фото А. Ф. Кожевникова, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRfIiGoF0srmPOE0a5Gf0p9A)



Просуществовал «Уголок живой природы» всего четыре года. В 1932-м Крыловых начали критиковать за то, что они, «будучи пролетарского происхождения», проживают, «как баре, в большом купеческом доме». В 1933 году семьи Крыловых переселились во флигель, а дом был продан за 8000 рублей тресту «Тагилстрой». До Великой Отечественной войны и после неё дом Крыловых использовался в качестве гостиницы треста, затем здание отдали под «Морской клуб», а после того, как оно пришло в негодность, забросили. В настоящее время здание отреставрировано и передано Нижнетагильской епархии.

До Октябрьской революции отрезок улицы Высоковской между Уральской и Александровской (ныне — проспект Ленина) населяли преимущественно ремесленники и подрядчики, связанные со строительством. Здесь находились дома Клушиных, Козулиных, Томбасовых, Искакиных. Здесь же, на углу улиц Высоковской и Александровской, стояло мрачное здание пивного склада «Торгового дома наследников А. Ф. Поклевского-Козел».

Старейший тагильский краевед Иван Абрамович Орлов в 1970–1980-х годах так описывал улицу: «Высоковская улица (ныне — Первомайская) — в центре города, но я бы назвал её рядовой, так как она не имела ни торгового, ни транспортного значения. Между улицами Шамина и Александровской одной стороной квартала она шла по Базарной площади, но торговых рядов на ней не было. Сейчас улица перестроилась, ничего из её прошлого не осталось, сменилось и название».

На небольшом отрезке улицы Высоковской от Александровской до Шамина находились цветочные оранжереи, магазин семян и два больших каменных дома купца Александра Петровича Федоровского, который торговал скобяными изделиями.



Дома А. П. Федоровского (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2030;image)



Главной достопримечательностью улицы был кинотеатр «Одеон», открытый купцом Андреем Ивановичем Капустиным в 1911 году. Это был второй кинотеатр в Нижнетагильском посёлке. Поначалу заведение называлось «Волшебные грёзы», но впоследствии не раз меняло имя: «Буфф», «Одеон», «Одеон-паде». Здание было двухэтажным. На первом этаже располагалось фойе с буфетом и музыкальным автоматом, а на втором находился зрительный зал. В «Одеоне» демонстрировались фильмы разнообразных жанров. Перед сеансами зрителей занимали иллюзионисты, гипнотизёры и куплетисты. При колчаковцах кинотеатр Капустина был единственным заведением в Тагиле, которому было разрешено «проводить публичные мероприятия».

Нечётная сторона улицы на этом отрезке не была застроена — на неё выходила Базарная площадь. Не стали застраивать этот участок и в советское время, хотя такие планы были. В 1961-м купеческие дома были снесены и на их месте появилась большая пятиэтажка, на первом этаже которой был открыт магазин «Книжный мир».

Угол улиц Высоковской и Шамина украшали ещё два купеческих дома: двухэтажный каменный особняк купца Лебедева, торговавшего мукой, и дом Зинаиды Кокушкиной, снохи купца Петра Яковлевича Кокушкина. Оба здания сохранились до наших дней и получили статус историко-архитектурных памятников. В лебедевском доме в 1905 году находилась конспиративная квартира местной ячейки социал-демократов, а в пристрое к особняку Кокушкиной были почтовая контора и телеграф.



Дом купца Лебедева (фото Д. В. Макеева / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/4131/38263697.4b/0_82c94_b0f85b61_XXL.jpg)



Дальше, вниз по Высоковской, купеческих домов не было. До самого берега реки Тагил улица была застроена небольшими деревянными домами, где жили рабочие и мещане. В этом районе было несколько мелочных лавок и небольшой дом, построенный купцами Кокушкиными в 1910 году для начальных классов земской школы. Заканчивалась улица большой свалкой мусора и навоза.

Своё нынешнее название — Первомайская — улица получила в конце апреля 1926 года. Получила неслучайно: в 1920-х и 1930-х годах здесь формировались сводные колонны тагильчан для прохождения на демонстрациях и других массовых мероприятиях. В 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого века на улице начали строиться каркасно-панельные дома различных серий. В первой половине 1970-х на чётной стороне бывшей Высоковской открылись цирк и кинотеатр «Современник», а позднее были построены здания главпочтамта и городской телефонной станции. О прошлом улицы, основанной более 200 лет назад переселенцами из глухих Рымовских лесов, сейчас уже ничто не напоминает.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»