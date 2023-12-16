Улица Фрунзе, или Почему в Нижний Тагил приезжал зять Николая I и пасынок Наполеона, а племянник английского лорда остался здесь жить и работать. Часть 1

Улицу Фрунзе называют главной улицей Выи вот уже более 180 лет. Называют, надо сказать, по праву: на ней всегда находились самые значимые социальные объекты этого района, многие из которых со временем стали достопримечательностями города.

Начиналась нынешняя улица Фрунзе от плотины Выйского завода. Отсюда шла нумерация домов. Историки считают такое расположение традиционным для заводских посёлков Урала и Сибири. Но традиции не возникают на пустом месте и чаще всего имеют вполне конкретное объяснение. Начало этой традиции положил указ царя Петра I, изданный в 1705 году. Он предписывал: «Заводские конторы ставить первым домом от плотины, дабы казённый люд, прибывший на завод по суше али по воде, без труда найти конторы оные мог». Указ появился на свет в разгар кампании по увеличению сборов налогов и податей и должен был значительно облегчить казённым ревизорам и прибыльщикам их непростую работу. А с введением в 1719 году «горной подати», которую «заводчик» был обязан уплачивать натурой в размере десятой доли валовой добычи ископаемых, при заводских конторах стали строить ещё и складские помещения. Лишь 100 лет спустя, в ходе налоговой реформы 1800–1807 годов, старый петровский указ был упразднён.

Заканчивалась главная улица Выйского заводского посёлка на левом берегу реки Тагил, у моста, который в народе получил прозвище Маральский по названию горы, перед которой он был сооружён.

Улица Фрунзе (фото Андрея Шадрина, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://andreyshad.ru/wp-content/uploads/2014/06/Rufing-Nizhnij-Tagil-06.jpg)

Этот мост имеет давнюю историю. Уже в самом начале работы Выйского и Нижнетагильского заводов стало очевидно, что самый короткий путь, по которому можно было попасть из одного завода на другой, пролегает через Маральскую гору. Но тяжелогружённые подводы с большим трудом преодолевали достаточно крутой и затяжной подъём. Поэтому изначально, пока грузооборот между двумя заводами был небольшим, главную транспортную магистраль, соединившую два завода, проложили в обход Маральской горы. Достоверно неизвестно, был в те времена в этом месте мост или нет. Вполне возможно, что нужды в таком мосте не было вовсе: летом, когда Нижнетагильский завод работал, сброс воды был невелик и реку можно было пересечь вброд сразу в нескольких местах.

Во второй половине XVIII века появилась ещё одна весомая причина, по которой дорога через Маральскую гору не была проложена. Раз или два раза в год караваны малых судов, гружённых продукцией тагильских заводов, по рекам Тагил и Тура отправлялись на ярмарки в Тобольск и Тюмень. Сплав происходил при помощи выпуска спрудной воды, которая была способна смыть любой мост. Например, во время наводнения 1927 года выпущенная из Тагильского пруда вода смыла практически все мосты на реке Тагил, включая Зелёный и Маральский.

Но к началу XIX века ситуация несколько изменилась. Ввиду истощения собственных медных рудников Выйский завод начал работать на привозной руде. Кроме того, на предприятии были размещены несколько производств по изготовлению промышленных товаров, а также для выделки сортового железа. Выросло и население Выйского посёлка, вследствие чего он разросся до самого берега реки Тагил. Все эти факторы в конечном итоге обусловили рост гужевых перевозок, и единственная транспортная артерия, проходящая по улицам Тагильской, Тагильский Криуль и Этапной, оказалась перегруженной. Тогда-то и была проложена прямая дорога от Выйского завода до Нижнетагильского через улицы Маральскую (ныне — Фрунзе) и Верхнюю Ерзовку (Островского), а обе улицы, выходившие на берега реки Тагил, были соединены мостом.

Первоначально по мосту можно было проезжать только верховым и лёгким повозкам, но через год Маральский мост укрепили и пустили по нему часть обозов с рудой, углём и «передельным» чугуном для Выйского завода. Поток грузоперевозок по новой транспортной артерии увеличивался вплоть до октября 1878 года, когда в строй вошла Уральская горнозаводская железная дорога. А с пуском в эксплуатацию Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги в 1895-м промышленное значение улицы как транспортной магистрали стало сходить на нет.

Улица Фрунзе и Маральский мост в 1961 г. (фото А. Ф. Кожевникова /фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//82-Ulica-Frunze.-Maralskij-most-.-Foto-Kozhevnikova-A.-F.-1961-god..jpg)

В отличие от улицы, которая за свою историю не раз была переименована, Маральский мост не менял своё имя никогда. И хотя в советский период на официальном уровне его стали называть Выйским или просто «мостом через реку Тагил», в народной памяти он так и остался Маральским, став к тому же ещё и местной достопримечательностью. Во время наводнения 1927 года напором спрудной воды мост был разрушен, но городские власти быстро восстановили его. Тогда же впервые заговорили о необходимости постройки нового моста, капитального, с большей пропускной способностью. Правда, в те времена в городской казне не было достаточно средств, поэтому к идее замены деревянного Маральского моста на капитальный железобетонный городские власти обратились уже в первые послевоенные годы, когда был утверждён новый план развития Нижнего Тагила. 7 апреля 1959 года строительные работы начались.

В те времена сдача почти всех более-менее значимых промышленных и социальных объектов приурочивалась к памятным датам, всенародным праздникам или внутриполитическим событиям. Пуск нового Маральского моста приурочили к открытию XXII съезда КПСС, который запомнился целым рядом громких решений. В частности, на этом съезде был принят программный лозунг, утверждавший, что советский народ уже к 1980 году будет жить при коммунизме. Запомнился XXII съезд и обещанием отмены всех налогов с населения с 1965 года, и решением о выносе из Мавзолея тела И. В. Сталина. С задачей сдать новый мост в эксплуатацию к XXII съезду партии строители справились, и в 1961 году по нему было открыто движение. При этом старый мост ещё несколько лет продолжал служить тагильчанам.

Новый Маральский мост в 1961 г. (фото А. Ф. Кожевникова /фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//78-Maralskij-most.-Postrojka.-1961-god..jpg) Новый и старый мосты в 1961 г. (фото А. Ф. Кожевникова /фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//79-Staryj-Maralskij-most-postroen-v-1927-godu.-I-novyj-1961-goda-postrojki.-Dva-mosta-v.jpg)

В 1970-м через Маральский мост был пущен трамвай, что стало значительным событием для жителей Выи. Трамвайный маршрут соединил развязку на улице Островского с районом ВМЗ.

История самой улицы Фрунзе заметно отличается от истории Маральского моста. Улица начала формироваться в конце XVIII столетия и тоже получила название Маральской по названию горы, которую она пересекала. В 40-х годах XIX столетия улицу переименовали в Максимилиановскую в честь герцога Максимилиана-Иосифа Лейхтенбергского — пасынка Наполеона Бонапарта и мужа дочери императора Николая I Марии Николаевны. Историки советского периода утверждали, что переименовали улицу по указанию Анатолия Демидова, который был другом и собутыльником герцога и даже организовал его приезд в Тагил.

Максимилиан-Евгений-Йосиф-Август-Наполеон Лейхтенбергский и Эйштадский, родившийся в 1817 году, был человеком высокообразованным и эрудированным, хорошо знал металлургию и химию, увлекался минералогией, горным делом, гальванопластикой, живописью. А кроме того, герцог писал романтические повести о любви людей, принадлежащих к разным социальным слоям французского общества. Правда, своё увлечение литературой он скрывал так долго и умело, что о нём стало известно лишь в начале XXI века.

Герцог Максимилиан Лейхтенбергский (худ. Франц Крюгер, 1866 г. / общ. достояние)

В 1838 году Максимилиан приехал в Россию и уже через год сыграл свадьбу со старшей дочерью русского императора Николая I Марией Николаевной. С собой он привёз коллекцию произведений искусства, которая в течение нескольких лет размещалась в Академии художеств. В 1842 году его избрали почётным членом Российской Академии художеств, а с 1843-го он стал её президентом.

Теоретические познания герцога в минералогии получили практическое применение, когда в 1844 году по указу императора Николая І он был назначен главноуправляющим институтом корпуса горных инженеров. В этой должности он и отправился на Урал с целью проинспектировать частные и казённые заводы нашего края. Накануне поездки Максимилиан написал Анатолию Демидову и попросил сопровождать его в этом путешествии. Анатолий Николаевич Демидов, породнившийся в 1840 году с семейством Бонапартов через брак с племянницей Наполеона Матильдой, согласился и в 1845 году привёз герцога Лейхтенбергского на Нижнетагильские заводы. Больше всего Максимилиана заинтересовало меднолитейное производство, а также знаменитая «бронзёрная фабрика» Фёдора Филипповича Звездина. Этот интерес был не случаен: зять русского императора строил под Петербургом завод, на котором намеревался производить бронзовые отливки. На Выйском заводе гость провёл целых три дня. Долгое время считалось, что сразу после отъезда герцога улицу 1-ю Маральскую переименовали в Максимилиановскую. Но в 2010 году появились сведения, что своё новое имя улица приняла позднее, уже после смерти Максимилиана Лейхтенбергского. Во время поездки на Урал герцог простыл и после этого долго болел. Петербургские врачи делали всё возможное, да и сам Максимилиан мужественно боролся с последствиями простуды, но безуспешно. В своих дневниках он неоднократно упоминал, что «приобрёл свой неизлечимый недуг по легкомыслию, совершенно не зная коварной погоды тех мест».

После переименования бывшая Маральская улица начала преображаться. Её стали отсыпать песком и шлаком, ровнять и ремонтировать. А вскоре после отмены крепостного права улицу облюбовали «новые купцы» — бывшие демидовские крепостные, сумевшие накопить достаточно денег, чтобы открыть мелочную торговлю. Некоторым из них — Шелудяковым, Стариковым, Воробьёвым — удалось выбиться в люди, и к началу ХХ века они уже имели репутацию богатых купцов. Кроме местных предпринимателей, открывали на Максимильяновской улице свои магазины и приезжие купцы. Например, А. Д. Смолин, зять известнейшего екатеринбургского купца М. М. Ошуркова, держал здесь продовольственную лавку, а сын екатеринбургского водочного короля и ростовщика Я. П. Андреева Николай имел магазин по продаже сукна.

На Максимилиановской улице обосновался и первый тагильский профессиональный фотограф — англичанин Генри Инглис. Его большой дом на каменном полуэтаже с красивыми лепными наличниками находился на том месте, где нынче стоит дом № 30 на улице Фрунзе.

Дом фотографа Генри Инглиса (фото А. Ф. Кожевникова, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2202;image) Дом фотографа Генри Инглиса (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2204;image)

Генри Инглис — племянник английского лорда сэра Джона Инглиса. Он был дипломированным инженером-металлургом, влюблённым в кузнечное дело и... фотографию. В 1853 году его познакомили с известным на всю Европу русским заводчиком Анатолием Николаевичем Демидовым, и спустя три года Генри получил от него приглашение поработать на Нижнетагильских заводах. Согласно договору, мистер Инглис должен был трудиться на демидовских предприятиях пять лет за годовой оклад 1500 рублей серебром. Кроме этого, англичанину предоставлялась квартира и 300 рублей ассигнациями на дорожные расходы.

По окончании контракта Генри Инглис вдруг передумал уезжать на родину и решил заняться бизнесом. Он выкупил дом на углу улиц Максимильяновской и Тагильский Криуль и оборудовал в нём фотосалон — первый не только в Нижнетагильском посёлке, но и во всём уезде. Предприимчивый британец съездил в Европу, купил фотоаппаратуру, расходные материалы и заказал факсимиле своего заведения — опоясанную ремнём с пряжкой надпись на латинице: «Henry Inglis. Photographer, Nigney Tagil».

Факсимиле Генри Инглиса (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Штамп_Генри_Инглиса_1860.jpg)

Позднее это факсимиле перекочевало на паспарту, которые мастер заказывал в Европе. По воспоминаниям современников, иноземный фотограф был высоким, полным и добродушным человеком. Он плохо говорил по-русски, любил хорошее пиво и русский квас, сам варил вкусный сбитень. Известно, что фотосалон мистера Инглиса начал работать в первой половине 60-х годов XIX века, а услуги, оказываемые мастером, были довольно дороги. Снимались на портрет у него в основном люди состоятельные: заводские приказчики, инженеры, земские чиновники, врачи, купцы. Последних англичанин почему-то не особо жаловал. Тем не менее его бизнес процветал и приносил неплохой доход. Когда Генри Инглис покинул Нижнетагильский посёлок, в точности неизвестно. Как неизвестна и его дальнейшая судьба. По одним сведениям, он вернулся в Англию, где его ждало наследство. По другим, мастер осел во Франции, которая на рубеже столетий считалась Меккой для всех фотографов. Его дом простоял на перекрёстке нынешних улиц Фрунзе и Черных вплоть до конца 1960-х, а с началом активной застройки этого района Выи был безжалостно пущен на слом. О том, что в нём жил первый тагильских фотограф, в то время уже никто не помнил...

Дом фотографа Генри Инглиса (фото А. Ф. Кожевникова, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2208;image)

В 1931 году улицу Максимильяновскую снова переименовали, присвоив ей имя выдающегося полководца гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе, который освобождал Урал от колчаковцев в 1919 году. В перспективе улицу должны были расширить, благоустроить и присвоить ей статус проспекта. Поначалу этим планам помешала война, а в послевоенные годы — медленное расселение жителей из частных владений в благоустроенные многоэтажки. Действительно, расселяли улицу очень медленно. Многие наши читатели наверняка помнят, что ещё каких-то 50 лет назад главная улица Выи была почти наполовину застроена одно- и полутораэтажными бревенчатыми домами. Фактически до конца 1960-х вся нечётная сторона улицы состояла из построек конца XIX — начала ХХ века.

Продолжение следует…



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»