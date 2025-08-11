В  посёлке под Нижним Тагилом пропал 89-летний мужчина

В посёлке Чащино под Нижним Тагилом разыскивается 89-летний Александр Пышненко. 8 августа около 17:00 мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушёл на прогулку с собакой и не вернулся.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавший худощавого телосложения, рост 185 см, глаза серые, волосы седые. Был одет в тёмно-синюю рабочую куртку, чёрные штаны, коричневые кроссовки, тёмно-серую кепку.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(922)214-45-27 (инфорг Юлия) или позвоните в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)47-70-02.