В этот день, 23 апреля 2012 года. Начальник тагильской ГИБДД попросил автомобилистов не конфликтовать с дорожными рабочими, а мэрия «запрыгнула в последний вагон» и получила шанс на финансирование проектов

Начальник нижнетагильской ГИБДД Андрей Чернов обратился к тагильским автомобилистам с призывом соблюдать выдержку и не вступать в конфликты с работниками дорожных служб при проезде ремонтируемых участков городских дорог.

«С началом ремонтных работ на тагильских дорогах участились случаи возникновения конфликтов между дорожниками и автовладельцами. Это приводит к замедлению движения автотранспорта, а зачастую требует вмешательства сотрудников ГИБДД», — отметил он.

С призывом набраться терпения к водителям обратился и председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он заверил, что активисты движения мониторят ход ремонтных работ и находятся в постоянном контакте с дорожниками.

В Политехнической гимназии введена электронная система безопасности. Каждый ученик и каждый сотрудник гимназии получил индивидуальную пластиковую карточку, по которой осуществляется допуск в оба здания учебного заведения. Кроме электронной системы индивидуального учёта, на входах в гимназию установлены 9 видеокамер с выводом информации на мониторы. Родители учеников будут получать SMS-сообщения, когда их ребёнок пришёл и покинул школу. Политехническая гимназия стала первой в Нижнем Тагиле школой, где реализован проект «Безопасная школа XXI века» президентской программы «Национальная образовательная инициатива».

На «Уралвагонзаводе» озвучили планы увеличить выручку на 30% в 2012 году по сравнению с 2011-м. Об этом заявил генеральный директор корпорации Олег Сиенко. Он отметил, что чистая прибыль УВЗ в 2011 году составила почти 9 млрд рублей. Увеличение выручки на 30% планируется за счёт военных и экспортных заказов, а также за счёт увеличения производства гражданской продукции.

23 апреля 2012 года — последний день для подготовки предложений в программу социально-экономического развития города до 2015 года. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что предложения подготовлены и будут отправлены губернатору Александру Мишарину 24 апреля — в последний день подачи предложений. Начальник информационно-аналитического отдела мэрии Геннадий Колбин отметил, что предложения составлены не только с учётом средств, заложенных в бюджете, но и с учётом привлечения дополнительных инвестиций.