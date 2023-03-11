Памятники, которых нет. В разные годы в городе собирались, да так и не поставили монументы красноармейцам, металлургам и жертвам политических репрессий

О памятнике Героям Гражданской войны на Красном Камне мы рассказывали совсем недавно. Всего же монументов красноармейцам, погибшим в боях за Нижний Тагил в 1918 году, могло и, наверное, должно быть четыре. Где же ещё три? Появятся ли они когда-нибудь?

Заняв Екатеринбург 28 июля 1918 года, части чехословацкого корпуса, входившие в состав Сибирской армии адмирала Колчака, двинулись на Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил, рассчитывая быстро захватить эти населённые пункты, разгромить потрёпанную в боях 3-ю армию РККА, выйти на Пермь и взять город. Командующий уральской группой белых Сергей Войцеховский планировал закончить всю операцию до наступления осенних холодов, однако уже на подступах к Верх-Нейвинску встретился с упорным сопротивлением красноармейцев. Движение замедлялось внезапными контратаками красных, и переход от Екатеринбурга до Нижнего Тагила продлился почти месяц. Выйдя к бывшему демидовскому «горному гнезду», Войцеховский тут же попробовал занять посёлок (Нижний Тагил в 1918-м всё ещё считался заводским посёлком), но движение белочехов было остановлено. Наиболее кровопролитные бои в сентябре 1918 года завязались на нескольких направлениях: в районе деревни Фотеево, Малой Кушвы, села Горбуново и Гальянки. Потери защитников города были велики. Одно из массовых захоронений красноармейцев было устроено на старом фотеевском кладбище, другое — на краю известкового карьера на Гальянке, вблизи нынешней школы № 90, и ещё одно — на Малой Кушве, напротив Вознесенского собора.

После ухода белых из Нижнего Тагила в 1919 году на месте всех этих захоронений были сооружены указатели, а пару лет спустя городской совет принял решение об установке там памятников. Решение было принято единогласно, но реализовать задуманное сразу не удалось — город решал более важные проблемы: преодоление разрухи на предприятиях и топливного кризиса, снабжение населения продовольствием, борьба с преступностью и беспризорностью. Снова о памятниках вспомнили только в начале 1930-х. В 1932 году на братской могиле на фотеевском кладбище установили памятный знак в виде красной звезды, обрамлённой венком. Его фото то и дело попадало в печать, за могилой и знаком ухаживали пионеры гальянских школ, а местные жители не раз обращались в горисполком и горком партии с просьбами установить на том месте настоящий памятник. Но городские власти каждый раз откладывали решение вопроса в долгий ящик. В перестроечные годы о захоронении и вовсе позабыли. Вспомнили лишь в 2012-м, когда здесь началось строительство торгового центра и скромный памятный знак строители по незнанию снесли.

Памятный знак на месте захоронения красноармейцев (фото А. Хлопотова / с разрешения автора) Памятный знак на месте захоронения красноармейцев (фото А. Хлопотова / с разрешения автора)

До двух других захоронений в 1930-е руки не дошли: в городе был дан старт строительству заводов-гигантов. Затем началась Великая Отечественная война. Городские власти вернулись к вопросам памятников только в 1947 году, но и на этот раз появились более важные дела: нужно было срочно возводить жильё и объекты соцкультбыта.

На Гальянке к тому времени возобновилась добыча известняка. При разработке карьера братская могила красноармейцев была срыта в отвалы. Получилось это случайно. Правда, руководство ВРУ в лице Сергея Николаева поспешило исправить положение: на месте захоронения был установлен закладной камень с выбитой на нём датой «1918», а общественности города было объявлено, что Высокогорское рудоуправление установит на этом месте полноценный памятник. Сергей Иванович Николаев был одним из тех руководителей, кто чтил историю и всеми силами старался сохранить её. В своё время он отказался принимать участие в разрушении трёх церквей города, а храм Александра Невского и вовсе просил отдать в ведение ВРУ, пообещав вернуть его городу уже в качестве объекта культуры: он намеревался отреставрировать церковь и установить в ней орган, который был готов приобрести за рубежом. По распоряжению Николаева площадку у закладного камня облагородили: соорудили постамент, проложили дорожку и вместе с учащимися 90-й школы обсадили место будущего памятника саженцами деревьев и кустарников.



Памятник Героям гражданской войны возле школы № 90 (фото: Владимир Вороненко / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//600-800-.Foto-Vladimir-Voronenko.-Pamjatnik-Gerojam-grazhdanskoj-voiny-1918goda-u-shkoly-90.jpg)



Однако после выхода Николаева на пенсию об обещании установить памятник старались вообще не вспоминать. В постперестроечные годы закладной камень у школы № 90 официально объявили «памятным знаком» и о памятнике речь больше не заводили.

На братской могиле красноармейцев, которая находилась напротив Скорбященского монастыря и Вознесенского собора, на втором рубеже обороны у реки Малая Кушва, тоже должен был появиться памятник. В 1958-м, к сорокалетию боёв за Нижний Тагил, здесь установили памятный знак с надписью на чугунной доске: «Здесь будет сооружён обелиск в честь героической обороны Н. Тагила Красной армией против белочехов в 1918 году». Шефство над местом захоронения и знаком взяли воспитанники детского дома № 1. У памятного знака проходили торжественные линейки, ребята ухаживали за высаженными здесь деревьями, следили за чистотой и порядком.

Фото неизв. автора из архива детского дома № 1 / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//265..jpg) Фото неизв. автора из архива детского дома № 1 / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//i-2020-04-18T113442.889-kopija.jpg)

В 1963 году состоялся конкурс на лучший проект памятника. Однако до его реализации дело не дошло, хотя вопрос неоднократно поднимался на заседаниях бюро горкома партии и даже в областной прессе. В начале 1990-х идею памятника окончательно похоронили. Не вспомнили о ней и тогда, когда «охотники за металлом» опрокинули памятный знак, чтобы снять с него чугунную мемориальную доску, и когда выдавали разрешение на установку памятника чешским легионерам, который появился напротив братской могилы красноармейцев на территории детского городка 23 ноября 2009 года.



Памятник чехословацким легионерам (фото: Д. Черепков / фрагмент ориг. изображения)

(https://i9.photo.2gis.com/images/geo/45/6333186997159389_9aa2.jpg)



Незадолго до открытия памятника чехословацким легионерам тагильские общественники направили в местные и областные СМИ письмо, которое так и не было опубликовано. «Каким же надо быть “патриотом” своего города, давая разрешение на установку памятника чехословацким легионерам — по сути, оккупантам и мародёрам, — но в то же время “забыть” увековечить память тагильчан, сражавшихся за свой город, своё будущее? Подобного позора история Нижнего Тагила не знала давно...» — сказано в письме. Объяснения властей сводились к тому, что Гражданская война ещё не получила окончательной оценки историков и павшие в той войне чехи и словаки тоже люди, имеющие право на память. Памятник чехословакам был торжественно открыт в присутствии первых лиц городской администрации, а вот к памятному знаку тагильчанам-красноармейцам приглашённые на открытие лица так и не подошли.



Фото: Ольга Перегуд / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения

(https://rossaprimavera.ru/static/files/be27d4c0b436.jpg)



Вопросы о памятнике красноармейцам на Малой Кушве тагильчане вновь начали задавать в 2018 году, в канун столетней годовщины боёв за Нижний Тагил. Общественники и краеведы обратились в мэрию с просьбой прояснить судьбу давно обещанного памятника и хотя бы благоустроить место захоронения защитников города. Но мэрия передала обращение в администрацию Тагилстроевского района, глава которой написал в ответ: «Сооружение нового памятника, посвящённого событиям Гражданской войны на Урале, в непосредственной близости от уже существующего нецелесообразно».

Тогда общественники сами взялись за дело. Они отреставрировали памятный знак, расчистили территорию от мусора, установили информационный плакат.

Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/1d5654a51358.jpg) Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/d454869d2a7a.jpg) Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/5eacdd8cba7e.jpg)

Появится ли когда-нибудь на этом месте полноценный памятник, никто не знает. Хотелось бы надеяться, что историческая справедливость будет восстановлена.



Фото: Артемий Брусницын / ИА Красная Весна / фрагмент ориг. изображения

(https://rossaprimavera.ru/static/files/3faed177ac45.jpg)



Если говорить о памятниках, которые были обещаны тагильчанам городскими властями, но так и не появились, то ещё можно отметить проект по восстановлению разрушенного большевиками монумента Николаю Никитичу Демидову работы Бозио. Эту идею поддержал в 2014 году глава города, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов. На месте будущего постамента даже появился закладной камень. Но затем, видимо разобравшись в истории тагильских памятников, мэр решил, что два памятника одному Демидову в Нижнем Тагиле будут выглядеть нелепо. Ну не сносить же монумент в Комсомольском сквере? Закладной камень переименовали в мемориальный, площадку вокруг него вымостили плиткой и украсили клумбами.

Памятник металлургам на Привокзальной площади «отцы города» задумали установить ещё в конце 1960-х годов. Идею озвучил тогдашний директор НТМК Сергей Владимирович Макаев, побывавший в Магнитогорске, где на площадке напротив железнодорожного вокзала только-только установили памятник металлургам города. Инициативу поддержали в горисполкоме и горкоме партии Нижнего Тагила. Для памятника даже «забронировали» место на Привокзальной площади. Долгое время спорили, каким быть будущему монументу. Консультировались даже с автором памятника металлургам в Магнитогорске Алексеем Зеленским и с главным архитектором Свердловска Владимиром Пискуновым. В итоге на месте, определённом под монумент, временно установили стелу, украшенную стандартными лозунгами.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//75-Foto-1975-god.-V-dekabre-1949-g.-v-Tagile-pojavilsja-taksopark-iz-5-mashin-Pobeda.-

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Позднее ее заменили закладным камнем, а в 2022 году, к 300-летию Нижнего Тагила, на площади установили новую стелу «Город трудовой доблести».

Не появился и памятник жертвам политических репрессий в пойме реки Тагил, который хотели установить в начале 1990-х годов. Скульптор Иван Боголюбов изготовил макет и после его утверждения в администрации города начал создавать детали будущего монумента. Но несколько лет спустя по этому вопросу вспыхнули кулуарные дебаты, в результате которых памятник решили установить в другом месте — на «Кургане памяти» в Дзержинском районе. А закладной камень и площадку вокруг него в пойме реки Тагил разорили вандалы.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед».

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