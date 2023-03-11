Памятники, которых нет. В разные годы в городе собирались, да так и не поставили монументы красноармейцам, металлургам и жертвам политических репрессий

О памятнике Героям Гражданской войны на Красном Камне мы рассказывали совсем недавно. Всего же монументов красноармейцам, погибшим в боях за Нижний Тагил в 1918 году, могло и, наверное, должно быть четыре. Где же ещё три? Появятся ли они когда-нибудь?
Заняв Екатеринбург 28 июля 1918 года, части чехословацкого корпуса, входившие в состав Сибирской армии адмирала Колчака, двинулись на Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил, рассчитывая быстро захватить эти населённые пункты, разгромить потрёпанную в боях 3-ю армию РККА, выйти на Пермь и взять город. Командующий уральской группой белых Сергей Войцеховский планировал закончить всю операцию до наступления осенних холодов, однако уже на подступах к Верх-Нейвинску встретился с упорным сопротивлением красноармейцев. Движение замедлялось внезапными контратаками красных, и переход от Екатеринбурга до Нижнего Тагила продлился почти месяц. Выйдя к бывшему демидовскому «горному гнезду», Войцеховский тут же попробовал занять посёлок (Нижний Тагил в 1918-м всё ещё считался заводским посёлком), но движение белочехов было остановлено. Наиболее кровопролитные бои в сентябре 1918 года завязались на нескольких направлениях: в районе деревни Фотеево, Малой Кушвы, села Горбуново и Гальянки. Потери защитников города были велики. Одно из массовых захоронений красноармейцев было устроено на старом фотеевском кладбище, другое — на краю известкового карьера на Гальянке, вблизи нынешней школы № 90, и ещё одно — на Малой Кушве, напротив Вознесенского собора.
После ухода белых из Нижнего Тагила в 1919 году на месте всех этих захоронений были сооружены указатели, а пару лет спустя городской совет принял решение об установке там памятников. Решение было принято единогласно, но реализовать задуманное сразу не удалось — город решал более важные проблемы: преодоление разрухи на предприятиях и топливного кризиса, снабжение населения продовольствием, борьба с преступностью и беспризорностью. Снова о памятниках вспомнили только в начале 1930-х. В 1932 году на братской могиле на фотеевском кладбище установили памятный знак в виде красной звезды, обрамлённой венком. Его фото то и дело попадало в печать, за могилой и знаком ухаживали пионеры гальянских школ, а местные жители не раз обращались в горисполком и горком партии с просьбами установить на том месте настоящий памятник. Но городские власти каждый раз откладывали решение вопроса в долгий ящик. В перестроечные годы о захоронении и вовсе позабыли. Вспомнили лишь в 2012-м, когда здесь началось строительство торгового центра и скромный памятный знак строители по незнанию снесли.
Памятный знак на месте захоронения красноармейцев (фото А. Хлопотова / с разрешения автора)
Памятный знак на месте захоронения красноармейцев (фото А. Хлопотова / с разрешения автора)
До двух других захоронений в 1930-е руки не дошли: в городе был дан старт строительству заводов-гигантов. Затем началась Великая Отечественная война. Городские власти вернулись к вопросам памятников только в 1947 году, но и на этот раз появились более важные дела: нужно было срочно возводить жильё и объекты соцкультбыта.
На Гальянке к тому времени возобновилась добыча известняка. При разработке карьера братская могила красноармейцев была срыта в отвалы. Получилось это случайно. Правда, руководство ВРУ в лице Сергея Николаева поспешило исправить положение: на месте захоронения был установлен закладной камень с выбитой на нём датой «1918», а общественности города было объявлено, что Высокогорское рудоуправление установит на этом месте полноценный памятник. Сергей Иванович Николаев был одним из тех руководителей, кто чтил историю и всеми силами старался сохранить её. В своё время он отказался принимать участие в разрушении трёх церквей города, а храм Александра Невского и вовсе просил отдать в ведение ВРУ, пообещав вернуть его городу уже в качестве объекта культуры: он намеревался отреставрировать церковь и установить в ней орган, который был готов приобрести за рубежом. По распоряжению Николаева площадку у закладного камня облагородили: соорудили постамент, проложили дорожку и вместе с учащимися 90-й школы обсадили место будущего памятника саженцами деревьев и кустарников.
Однако после выхода Николаева на пенсию об обещании установить памятник старались вообще не вспоминать. В постперестроечные годы закладной камень у школы № 90 официально объявили «памятным знаком» и о памятнике речь больше не заводили.
На братской могиле красноармейцев, которая находилась напротив Скорбященского монастыря и Вознесенского собора, на втором рубеже обороны у реки Малая Кушва, тоже должен был появиться памятник. В 1958-м, к сорокалетию боёв за Нижний Тагил, здесь установили памятный знак с надписью на чугунной доске: «Здесь будет сооружён обелиск в честь героической обороны Н. Тагила Красной армией против белочехов в 1918 году». Шефство над местом захоронения и знаком взяли воспитанники детского дома № 1. У памятного знака проходили торжественные линейки, ребята ухаживали за высаженными здесь деревьями, следили за чистотой и порядком.
Фото неизв. автора из архива детского дома № 1 / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//265..jpg)
Фото неизв. автора из архива детского дома № 1 / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//i-2020-04-18T113442.889-kopija.jpg)
В 1963 году состоялся конкурс на лучший проект памятника. Однако до его реализации дело не дошло, хотя вопрос неоднократно поднимался на заседаниях бюро горкома партии и даже в областной прессе. В начале 1990-х идею памятника окончательно похоронили. Не вспомнили о ней и тогда, когда «охотники за металлом» опрокинули памятный знак, чтобы снять с него чугунную мемориальную доску, и когда выдавали разрешение на установку памятника чешским легионерам, который появился напротив братской могилы красноармейцев на территории детского городка 23 ноября 2009 года.
Незадолго до открытия памятника чехословацким легионерам тагильские общественники направили в местные и областные СМИ письмо, которое так и не было опубликовано. «Каким же надо быть “патриотом” своего города, давая разрешение на установку памятника чехословацким легионерам — по сути, оккупантам и мародёрам, — но в то же время “забыть” увековечить память тагильчан, сражавшихся за свой город, своё будущее? Подобного позора история Нижнего Тагила не знала давно...» — сказано в письме. Объяснения властей сводились к тому, что Гражданская война ещё не получила окончательной оценки историков и павшие в той войне чехи и словаки тоже люди, имеющие право на память. Памятник чехословакам был торжественно открыт в присутствии первых лиц городской администрации, а вот к памятному знаку тагильчанам-красноармейцам приглашённые на открытие лица так и не подошли.
Вопросы о памятнике красноармейцам на Малой Кушве тагильчане вновь начали задавать в 2018 году, в канун столетней годовщины боёв за Нижний Тагил. Общественники и краеведы обратились в мэрию с просьбой прояснить судьбу давно обещанного памятника и хотя бы благоустроить место захоронения защитников города. Но мэрия передала обращение в администрацию Тагилстроевского района, глава которой написал в ответ: «Сооружение нового памятника, посвящённого событиям Гражданской войны на Урале, в непосредственной близости от уже существующего нецелесообразно».
Тогда общественники сами взялись за дело. Они отреставрировали памятный знак, расчистили территорию от мусора, установили информационный плакат.
Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/1d5654a51358.jpg)
Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/d454869d2a7a.jpg)
Фото: Александр Головнин / ИА «Красная Весна» / фрагмент ориг. изображения (https://rossaprimavera.ru/static/files/5eacdd8cba7e.jpg)
Появится ли когда-нибудь на этом месте полноценный памятник, никто не знает. Хотелось бы надеяться, что историческая справедливость будет восстановлена.
Если говорить о памятниках, которые были обещаны тагильчанам городскими властями, но так и не появились, то ещё можно отметить проект по восстановлению разрушенного большевиками монумента Николаю Никитичу Демидову работы Бозио. Эту идею поддержал в 2014 году глава города, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов. На месте будущего постамента даже появился закладной камень. Но затем, видимо разобравшись в истории тагильских памятников, мэр решил, что два памятника одному Демидову в Нижнем Тагиле будут выглядеть нелепо. Ну не сносить же монумент в Комсомольском сквере? Закладной камень переименовали в мемориальный, площадку вокруг него вымостили плиткой и украсили клумбами.
Памятник металлургам на Привокзальной площади «отцы города» задумали установить ещё в конце 1960-х годов. Идею озвучил тогдашний директор НТМК Сергей Владимирович Макаев, побывавший в Магнитогорске, где на площадке напротив железнодорожного вокзала только-только установили памятник металлургам города. Инициативу поддержали в горисполкоме и горкоме партии Нижнего Тагила. Для памятника даже «забронировали» место на Привокзальной площади. Долгое время спорили, каким быть будущему монументу. Консультировались даже с автором памятника металлургам в Магнитогорске Алексеем Зеленским и с главным архитектором Свердловска Владимиром Пискуновым. В итоге на месте, определённом под монумент, временно установили стелу, украшенную стандартными лозунгами.
Позднее ее заменили закладным камнем, а в 2022 году, к 300-летию Нижнего Тагила, на площади установили новую стелу «Город трудовой доблести».
Не появился и памятник жертвам политических репрессий в пойме реки Тагил, который хотели установить в начале 1990-х годов. Скульптор Иван Боголюбов изготовил макет и после его утверждения в администрации города начал создавать детали будущего монумента. Но несколько лет спустя по этому вопросу вспыхнули кулуарные дебаты, в результате которых памятник решили установить в другом месте — на «Кургане памяти» в Дзержинском районе. А закладной камень и площадку вокруг него в пойме реки Тагил разорили вандалы.
(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»
По материалам альманаха «Тагильский краевед».
--------------------------------------