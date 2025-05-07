Не грози Тагилстрою... В Нижнем Тагиле мужчина угрожал людям пистолетом у входа в супермаркет (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила. По его словам, у входа в супермаркет «Кировский», который находится на Тагилстрое, на улице Металлургов, 20, неизвестный мужчина угрожал прохожим, направляя на них пистолет.

Судя по дате на записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошёл днём 30 апреля. На видео видно, как двое мужчин, находясь на крыльце супермаркета «Кировский», ведут беседу с двумя подростками, при этом вокруг них начинает собираться толпа. В момент, когда одна из женщин попыталась оттащить подростка, один из мужчин достал пистолет и начал направлять его на окружающих. После того как люди разошлись, он убрал оружие и вместе с другим мужчиной скрылся в неизвестном направлении.

На момент публикации оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» получить не удалось.