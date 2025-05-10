Уральскому конструкторскому бюро вагоностроения Концерна УВЗ — 90 лет

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ), входящее в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, 10 мая отмечает своё 90-летие. Это старейший инжиниринговый центр России по разработке вагонов и их узлов. За время своей работы УКБВ разработало более 200 типов вагонов, которые во многом определили облик железнодорожного подвижного состава России.

История УКБВ начинается с приказа от 10 мая 1935 года, согласно которому Дмитрий Николаевич Лоренцо возглавил конструкторский отдел «Уралвагонстроя». К концу 1930-х годов сотрудники отдела разработали вагоны типов гондола и полувагон, а ряд инженерных решений стали обязательными для профильных предприятий. К 1940 году было освоено унифицированное производство вагонов на всех вагоностроительных заводах СССР. Во время Великой Отечественной войны бюро работало над проектами для перевозки военной техники, что способствовало быстрой доставке грузов на фронт.

После войны главный конструктор Дмитрий Лоренцо реализовал проект универсального вагона — первого в мире — который мог перевозить разнообразные грузы. Лоренцо возглавлял УВЗ более 20 лет и основал уральскую грузовую вагоностроительную школу, разработав свыше 20 типов вагонов. В 1970-е годы была поставлена цель — производить до 30 тысяч цельнометаллических четырехосных полувагонов в год. Для этого под руководством Вячеслава Двухглавова на УВЗ построили новый вагоносборочный комплекс. Серийное производство цельнометаллических полувагонов началось в 1973 году.

«УКБВ — это развитая конструкторская школа с оснащённым по последнему слову техники испытательным центром. Более 1 200 000 единиц подвижного состава было выпущено на “Уралвагонзаводе” во многом благодаря труду конструкторов УКБВ. И сегодня компания остаётся одним из главных разработчиков грузовых вагонов в стране, сочетая массовый выпуск с внедрением новых технологий и улучшением характеристик. Всё это служит дальнейшему развитию транспортной системы Российской Федерации», – отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции Концерна «Уралвагонзавод» Андрей Абакумов.

В 1990-х годах УКБВ разработало ряд новых специализированных вагонов, например, для перевозки леса, автомобилей, цистерн и множество других. С начала нового тысячелетия Уральское КБ вагоностроения выпустило новые полувагоны, а также три типа вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов с большей осевой нагрузкой. В 2020 году была завершена сертификация автономного рефрижераторного вагона, способного поддерживать оптимальные условия для груза без дозаправки до 30 дней.

«УКБВ обладает поистине уникальными знаниями и компетенциями, основанными на традициях уральской школы вагоностроения. На сегодняшний день наше конструкторское бюро разрабатывает перспективные изделия, которые выходят на рынок под брендом “Уралвагонзавода”. Новое поколение инженеров реализует свои идеи. Мы стремимся внедрять новейшие технологии и модернизировать железнодорожный грузовой транспорт, продолжая традиции легендарного инженера Дмитрия Лоренцо», — отметил генеральный директор УКБВ Александр Баранов.

УКБВ в числе первых предприятий Концерна «Уралвагонзавод» внедрило отечественное инженерное программное обеспечение. Компания не только осуществляет поддержку более 200 автоматизированных рабочих мест, но и проводит интеграцию информационных систем с системами управления «Уралвагонзавода».

В 2023 году были внедрены новое сцепное устройство и системы раздельного торможения, которые повысили безопасность и управляемость вагонов. В 2024 году приняты в эксплуатацию два восьмиосных полувагона новой модели для использования в восточной части России. В 2025 году инженеры уральской конструкторской школы презентовали универсальный полувагон. Он обеспечивает значительно большую грузоподъёмность — на 12,5 тонны больше, чем у более ранних моделей. Характеристики и компоновка изделия были высоко оценены жюри Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025». Уральское КБ вагоностроения было удостоено сразу двух медалей — серебряной и бронзовой. Важной опорой работы УКБВ служит аккредитованный испытательный центр, который позволяет осуществлять весь цикл испытаний и доводить изделия до совершенства.