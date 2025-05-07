Россияне назвали лучшим фильмом о Великой Отечественной войне картину Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”»

Россияне назвали лучшим фильмом о Великой Отечественной войне картину режиссёра Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”» (12+), пишет «Российская газета».

За фильм о военных лётчиках проголосовали 42% опрошенных. Издание отмечает, что в картине многие сюжеты основаны на реальных событиях. Например, «поющая эскадрилья» действительно существовала. Она воевала в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку. Бойцы организовали хор и приглашали на музыкальные вечера пехотинцев и танкистов. Скрипичный ключ и ноты, нарисованные на самолёте капитана Титаренко, тоже не были выдумкой. Идею Быков почерпнул у штурмовика Василия Емельяненко, который расписывал нотами свой Ил-2 в память об учёбе в Московской консерватории. Картина «В бой идут одни “старики”» вышла на экраны в 1974 году и покорила сердца зрителей.

Второе место, согласно опросу, у фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (12+), за него высказались 35% респондентов. В основу сценария лёг неоконченный роман Михаила Шолохова. В фильме снимались Юрий Никулин, Георгий Бурков, Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Иван Лапиков. Журнал «Советский экран» назвал картину лучшим фильмом 1976 года.

На третьем месте киноэпопея 1972 года режиссёра Юрия Озерова «Освобождение» (16+), за которую высказались 34% опрошенных. В картине рассказывается о важных этапах Великой Отечественной войны: от Курской дуги до взятия Берлина. Отчасти сценарий был написан по мотивам воспоминаний Георгия Жукова. Образ полководца в кадре воплотил Михаил Ульянов.

Четвёртое место заняла драма «…А зори здесь тихие» (12+), ставшая экранизацией знаменитой повести Бориса Васильева. Её назвали лучшим фильмом о войне 31% опрошенных. Режиссёр Станислав Ростоцкий посвятил картину медсестре, которая вынесла его с поля боя во время войны. Фильм вышел на экраны в 1972 году. После премьеры картина получила несколько премий на родине, медаль за участие в Венецианском кинофестивале и в 1973 году была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

На пятом месте фильм Александра Боголюбова и Владимира Чеботарева, «Батальоны просят огня» (12+), снятый в 1985 году к 40-летию Великой Победы. За него высказались 30% зрителей. В основу сценария лёг одноименный роман Юрия Бондарева, который до этого был использован в качестве литературной основы во второй части киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». В картине снимались Олег Ефремов, Александр Збруев и другие известные артисты.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в соцсетях телеканала «Патриот». Участвовали 3 тысячи 211 человек.