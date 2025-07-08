Суд отклонил иск о взыскании потраченных командировочных с бывшего работника «Уралвагонзавода»

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подало иск в Берёзовский городской суд против своего бывшего сотрудника. Истец требовал взыскать с Петра Иванова (имя изменено) 156 305 рублей 40 копеек в качестве неосновательного обогащения. Пётр был направлен в длительную служебную командировку и получил под отчёт аванс в размере 236 889 рублей.

После возвращения из командировки сотрудник не смог полностью отчитаться о своих расходах, и с его согласия работодатель удержал из зарплаты 14 404 рубля 60 копеек в мае, июне и июле. Позже Пётр уволился по собственному желанию. Компания не смогла вернуть подотчётные средства и обратилась в суд. Иванов, в свою очередь, оспорил исковые требования, объяснив, что расходы были связаны исключительно с нуждами предприятия.

Суд внимательно изучил материалы дела и выслушал доводы обеих сторон, после чего пришёл к выводу, что истец фактически требует привлечь бывшего работника к материальной ответственности. Однако отсутствие отчёта о расходах, выданных на командировку, не влечёт материальной ответственности. Для этого работодатель должен был провести проверку, выяснить, что потраченные средства не были использованы по назначению, и установить наличие оснований для возмещения ущерба.

Так как такая проверка не была проведена в соответствии с требованиями ст. 247 ТК РФ (обязанность работодателя устанавливать размер причинённого ему ущерба и причину его возникновения), а объяснения работника о расходах не были получены, суд установил, что истец не доказал наличие материального ущерба, причинённого противоправными действиями ответчика. Доводы Иванова о том, что деньги были потрачены на нужды предприятия, истец не смог опровергнуть.

Березовский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.