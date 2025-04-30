Тагильский weekend топ-6: рок-концерт, арт-баттл, выставка к юбилею Победы и игры с аниматором

О том, чем заняться с 1 по 4 мая

Аисты, приносящие детей родителям в Нижний Тагил, выходят на пенсию раньше. Ну а вы начните май с новых планов и идей. Не забывайте заботиться о себе и не только работайте, но и хорошо отдыхайте. О самых интересных событиях предстоящих праздничных выходных читайте в нашей традиционной подборке.

Выступление рок-группы «Кира Любавина» (0+)

1 мая с 18:00 до 19:00

на сцене у фудкорта ТРЦ DEPO

Известная в Нижнем Тагиле рок-группа «Кира Любавина» приглашает тагильчан отметить вместе праздник Весны и Труда. Вход свободный.

Арт-Баттл (6+)

3 мая с 12:00 до 15:00

на фудкорте ТРЦ DEPO

В ТРЦ DEPO состоятся соревнования художников. Это прекрасная возможность проявить себя, порисовать и отлично провести время. В финале арт-битвы состоится аукцион только что созданных работ. Вход свободный.

Экскурсия по выставке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — «О доблестях, о подвигах, о славе...» (0+)

3 мая в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Многие произведения, представленные на выставке, были созданы во время войны и в первые послевоенные годы. Художники говорили искренне, стремясь внести свой вклад в общее дело — приблизить победу. В их работах ещё нет временной дистанции, чувства не остыли, нет выработанного политическими силами метода рассказа о страшной, но и победоносной войне. В этих картинах, как и во многих фронтовых песнях, слились воедино боль, борьба и надежда.

Выступление диджея Дмитрия Фреша (0+)

3 мая 18:00 до 19:00

на сцене у фудкорта ТРЦ DEPO

Для гостей торгово-развлекательного центра DJ из Нижнего Тагила Дмитрий Фреш сыграет зажигательные сеты. Вход свободный.

Концерт «На всю оставшуюся жизнь» (0+)

4 мая в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Клуб авторской песни «Зелёная лампа» имени В. Шадрина подарит вам особенный вечер. Вас ждёт погружение в мир поэзии и музыки, пробуждающей глубокие чувства и размышления о вечном. Простые слова, искренние чувства — всё это — на сцене в этот вечер.

Игры с аниматором для детей в DEPO (0+)

1, 2, 3, 4 мая с 16:00 до 18:00

на зелёной лужайке в ТРЦ DEPO

Каждый день с 1 по 4 мая детей ждёт анимационная программа: 1 мая — «Единорожки» и блеск-тату, 2 мая — «Бэтмен и Бэтгёрл» с серебряным шоу, 3 мая — «Пиратский остров» и коробка-сюрприз, а 4 мая — «Хагги Вагги и Кисси Мисси» и дискотека с мыльными пузырями. Вход свободный.