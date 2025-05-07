Жители Свердловской области стали одними из самых активных онлайн-участников «Бессмертного полка» в РФ

Жители Свердловской области стали одними из самых активных онлайн-участников «Бессмертного полка» и вошли в топ-10 по посещаемости сайтов этой акции среди регионов России. В Уральском федеральном округе свердловчане по этому показателю заняли первое место.

В начале мая 2025 года востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах и разместить фотографии своих близких для участия в онлайн-шествии, увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Активность свердловчан на тематических сайтах начала расти с 25 апреля, и с тех пор трафик ежедневно увеличивается. Это связано с тем, что в очном формате акция “Бессмертный полк” проходит в ограниченном числе городов. При этом жители региона заранее выкладывают на сайты фотографии и рассказывают о подвигах своих близких, чтобы поучаствовать в масштабной онлайн-трансляции 9 Мая», — прокомментировали АН «Между строк» в «Мегафоне».

Подобную тенденцию отмечают и другие провайдеры в регионе. Напомним, что в Нижнем Тагиле шествие «Бессмертного полка» пройдёт в этом году в очном формате.