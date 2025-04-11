В Нижнем Тагиле шествие «Бессмертного полка» пройдёт в режиме офлайн

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил в своём Telegram-канале, что акция «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле в этом году пройдёт в режиме офлайн.

«Дорогие земляки! Рад сообщить вам, что акция “Бессмертный полк” в этом году пройдёт не только в уже привычном онлайн-формате, но и вновь очно. В год 80-летия Великой Победы это особенно важное решение. Призываю жителей всех муниципалитетов присоединиться к акции. В городах, где разрешены шествия, – выйти на улицы с портретами наших героев. В других муниципальных образованиях – разместить портреты на личном транспорте, отправиться в автопробег или же поделиться фотографиями и личными историями на сайте “Бессмертного полка” и в своих социальных сетях. В каждом нашем доме есть свой герой. В каждом из нас течёт кровь победителей – наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Отечество. Давайте вместе почтим память творцов Победы», — говорится в сообщении.

Помимо Нижнего Тагила, шествия вернутся в Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму, имеющие звание «Город трудовой доблести». По словам Дениса Паслера, будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и спокойствия во время мероприятия.

Напомним, в 2023 и 2024 годах шествие «Бессмертного полка» 9 мая было отменено в целях безопасности. Мэрия города предложила тагильчанам рассказать о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну, другими способами. Например, разместить портрет воевавшего родственника на автомобиле, в общественном транспорте, на одежде или поменять аватар в соцсетях на фото своего героя.