В Нижнем Тагиле отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая

В этом году в Нижнем Тагиле акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдёт без традиционного шествия с портретами участников Великой Отечественной войны. Вместо этого фотографии фронтовиков будут показывать на экране в центре Нижнего Тагила.

Накануне, 20 апреля, глава города Владислав Пинаев на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления обсудил форматы проведения акции «Бессмертный полк». Учитывая рекомендации Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», власти города приняли решение провести акцию в другом формате.

Вместо традиционного шествия, от которого организаторы рекомендуют отказаться в целях безопасности, тагильчане могут рассказать о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну, другими способами. Например, мэрия предлагает тагильчанам разместить портрет воевавшего родственника на машине, в общественном транспорте, на одежде или поменять аватар в соцсетях на фото своего героя.

«Надеемся, что к этим акциям присоединятся организации и предприятия города. В течение всего 9 мая на медиаэкране на Театральной площади и в эфире местных телеканалов будет организована трансляция видеоряда с портретами победителей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.