В Нижнем Тагиле на ГГМ речка из нечистот снова течёт в городской пруд (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Гальянке произошла коммунальная авария. Канализационные стоки за гипермаркетом «Лента» снова добрались до берега Тагильского пруда и стекают в водоём. Информация об этом появилась в паблике во «ВКонтакте» «Обращения к губернатору Денису Паслеру».

«У нас назрела серьёзная проблема в Нижнем Тагиле. Прорвало трубу, и канализация бежит прямо в Тагильское водохранилище. Эту сеть обслуживает “Водоканал-НТ”. Первый раз в декабре бежало. Были публикации в соцсетях, работы велись, и в итоге устранили. А сейчас течь возобновилась. Бежит с апреля, и никто уже даже не пытается ничего делать. Прилагаю видео. Утечка масштабная. Расположена между гипермаркетом “Лента” и ФОК “Президентский” на ГГМ по Уральскому проспекту. Помогите нам! Водой из пруда пользуется город», — сказано в посте сообщества.

На момент публикации оперативный комментарий от «Водоканала-НТ» получить не удалось.

Напомним, в конце декабря 2024 года за гипермаркетом «Лента» на ГГМ произошла коммунальная авария. Жители Нижнего Тагила стали свидетелями, как река из нечистот, достигнув берега Тагильского пруда, начала стекать в водоём. На устранение ЧП потребовалось несколько дней.