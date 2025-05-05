Тагильчанка Мелания Мазина стала бронзовым призёром первенства России по боксу

Воспитанница нижнетагильского боксёрского клуба «Квазар» Мелания Мазина завоевала бронзовую медаль на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, которое проходило в Чехове. На пути к медали Мелании пришлось провести три боя на турнире, одержав две победы. Третий поединок завершился поражением.

Девушка занимается боксом уже пять лет под руководством Антона Шомина. Как рассказал АН «Между строк» тренер, нынешний спортивный сезон выдался непростым для Мелании. Была травма спины, из-за которой спортсменка долгое время не могла тренироваться в полную силу. Восстановление потребовало значительных усилий, в том числе со стороны родителей Мелании. Несмотря на травму и ограниченное время на полноценную подготовку, она смогла восстановиться к соревнованиям и показать высокий результат.

«Я как тренер делал специальную программу, чтобы она хоть как-то тренировалась. Однако тренировки были неполноценными из-за травмы. Но к соревнованиям мы чудом выздоровели. Она восстановилась, но времени на подготовку уже не было, и она могла бы выступить гораздо лучше и на УрФО, и на России», — рассказал Антон Шомин АН «Между строк».