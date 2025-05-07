Тагильчане встретили ретропоезд «Эшелон Победы» (ВИДЕО)

Сегодня, 7 мая, на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила прибыл ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Этот проект, реализуемый уже десять лет, призван воссоздать атмосферу мая 1945 года и показать, как происходила встреча поездов с фронтовиками. «Эшелон Победы» представляет собой состав из отреставрированных вагонов, использовавшихся в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Во главе поезда паровозы ЛВ «Лебедянка» и П-36 «Генерал».

Тагильчане могли посмотреть концертную программу с участием местных творческих коллективов и ознакомиться с вагонами поезда (для посещения было открыто 11 вагонов), каждый из которых имеет свою уникальную историю. Среди них — солдатская теплушка и офицерский вагон, дающие представление об условиях, в которых жили и перемещались военнослужащие.

Кроме того, были представлены вагоны жизнеобеспечения: электростанция, кухня, склад, а также полностью воссозданная по образцу военных лет хлебопекарня. Подобные составы в годы войны обеспечивали фронт и тыл хлебом. Поезд с хлебопекарнями из 17 вагонов за годы войны совершил более 40 рейсов и спас около 20 тысяч жизней.

В этом году состав эшелона пополнился дополнительными раритетными вагонами. Например, был полностью отреставрирован медицинский вагон, в котором в мельчайших деталях восстановлены интерьер и оборудование, а также собраны инструменты, которыми пользовались военные врачи и медсёстры. В годы войны такие вагоны входили в состав военно-санитарных поездов и предназначались для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали.

Кроме того, жители города могли посмотреть выставку «Вагон памяти» в грузовом вагоне, содержащую экспонаты, связанные с военным периодом и фотографии фронтовиков.

На открытых платформах поезда демонстрировалась военная техника, включая артиллерийские орудия и танк. Неподалёку была организована полевая кухня, где тагильчане могли поесть гречневую кашу с хлебом и выпить чай.

Во время стоянки поезда, которая продолжалась 4 часа, все желающие могли зайти внутрь, осмотреть вагоны и послушать рассказ экскурсоводов о воинских и военно-санитарных перевозках, а также об истории эвакуации промышленных предприятий и населения в годы войны.