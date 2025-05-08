В Нижнем Тагиле воспитатели детсада спасли и приютили котёнка, которого едва не погубили вороны и собаки

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила днём 6 мая произошло событие, которое доказывает, что мир не без добрых людей. Сотрудники детского сада № 27 спасли маленького котёнка, застрявшего на дереве на высоте около 10-12 метров. Малыш забрался туда, предположительно, после того как на него набросились бродячие собаки, часто встречающиеся в этом районе.

Пока котёнок сидел на ветке, за ним наблюдали вороны, которые начали атаковать беззащитное существо, пытаясь сбросить его. Малыш мяукал и выглядел очень испуганным. Воспитатели детсада услышали котёнка, и решили помочь животному.

Сначала они позвонили в МЧС, но там им сказали, что на такие сообщения они не выезжают. Тогда женщины скоординировались и скинулись на аренду автовышки. В течение короткого времени им удалось подняться на высоту и достать котёнка. После спасения одна из воспитательниц решила оставить малыша у себя — она забрала пушистика домой, чтобы обеспечить ему безопасность и заботу.