В Нижнем Тагиле 9 мая запретят электросамокаты

В Нижнем Тагиле 9 мая арендные электросамокаты будут отключены кикшеринговыми компаниями в целях безопасности, сообщили в городском отделе ГАИ.

«Госавтоинспекция МУ МВД России “Нижнетагильское” информирует жителей и гостей города: на период празднования Дня Победы 9 мая электросамокаты, принадлежащие кикшеринговым компаниям (прокатные электросамокаты), будут отключены. Воспользоваться СИМ (средствами индивидуальной мобильности, — Прим. ред.) не получится», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее вице-мэр по городскому хозяйству и строительству тагильской мэрии Егор Копысов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения заявил о необходимости принять ряд ограничений для использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, как личных, так и взятых напрокат.