В Нижнем Тагиле введут новые ограничения для электросамокатов 

В Нижнем Тагиле собираются принять ряд ограничений для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, как личных, так и взятых напрокат. Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов поручил до 10 июля активизировать работу по этому направлению.

По его словам, парковки для прокатных самокатов должны быть расположены вдали от социально значимых объектов и массового скопления людей во время мероприятий. Также необходимо определить места, где будет действовать принудительное снижение скорости средств индивидуальной мобильности.

«С мая зафиксировано уже три случая дорожно-транспортных происшествий, произошедших при использовании кикшеринговой техники. А буквально накануне в Парке отдыха металлургов девушка, катаясь на личном электросамокате, не справилась с управлением, упала и сломала ключицу», — отметили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.